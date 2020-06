È previsto per lunedì 29 giugno il lancio delle nuove offerte di rete mobile di Vodafone, dedicate all’estate 2020. Ci saranno nuove offerte e nuovi contenuti per alcune delle offerte storiche, come quelle della serie Shake. Ecco il dettaglio di quello che arriverà la prossima settimana.

Vodafone Easy

Vodafone Easy è la proposta dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che attiveranno una nuova numerazione. Niente da fare dunque per quanto riguarda la portabilità da un altro operatore o l’attivazione da parte di chi è già cliente Vodafone.

La nuova offerta prevede minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico Internet a 14,99 euro al mese. La proposta è valida con Smart Pay, che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Pagando attraverso il credito residuo il traffico a disposizione dell’utente scende a 10 GB.

Per quanto riguarda il traffico UE restano minuti e SMS illimitati mentre il traffico Internet è limitato a 7 GB. Il costo di attivazione è pari a 5 euro invece di 31 euro, a patto di effettuare almeno 180 euro di traffico durante la propria permanenza in Vodafone.

Vodafone Family+

È invece dedicata ai clienti Giga Family la nuova offerta Vodafone Family+ che offre minuti illimitati e 500MB nella configurazione standard, che abbinati a Giga Family come prima SIM diventano 50 GB, mentre come seconda SIM diventano 100 GB.

Il costo mensile è di 9,99 euro e quello di attivazione è pari a 5 euro invece di 31, anche in questo caso effettuando almeno 180 euro di traffico sulla SIM.

Vodafone RED

A partire da lunedì prossimo cambia il nome di Vodafone Red Unlimited Smart che diventa più semplicemente Vodafone RED. Rimangono invariate le caratteristiche, con minuti e SMS illimitati e 40 GB di traffico in 5G al costo di 18,99 euro con Smart Pay o 24,99 euro con addebito sul credito residuo.

Il costo di attivazione è di 3 euro invece di 29 a patti di effettuare ricariche per almeno 269 euro, I già clienti possono cambiare offerta al costo di 22,50 euro.

Vodafone Shake

Da lunedì Vodafone Shake Remix Unlimited Junior per gli under 15 e Vodafone Shake It Easy per gli under 30 si arricchiranno, per tre mesi, del Vodafone Pass Smart Meeting, con traffico illimitato da usare su Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack.

I nuovi clienti che sottoscriveranno Vodafone Shake It Easy riceveranno inoltre un abbonamento gratuito a TIDAL Premium per 12 mesi invece di 6 mesi.

Vodafone infinito

Novità anche per la gamma Infinito, con l’offerta base Vodafone Infinito che offre minuti, SMS e Giga illimitati (a un massimo di 2 Mbps) al presso di 24,99 euro al mese invece di 26,99 euro al mese. Nel prezzo sono inclusi anche minuti illimitati verso i Paesi UE, 1.000 minuti verso alcuni paesi extra UE e 1 GB e 200 minuti per il roaming negli USA, Canada, Monaco e altri Paesi.

Vodafone Infinito Gold continuerà a offrire minuti, SMS e traffico illimitato (massimo 10 Mbps) a 29,99 euro al mese, mentre Vodafone Infinito Black offre tutto illimitato senza limiti di velocità a 39,99 euro al mese.

Solo la variante Black inoltre includerà anche NOW TV Mobile, mentre per le altre due offerte non saranno previsti contenuti extra. Incluso invece TOP Service che garantisce un accesso privilegiato al servizio 190. Il costo di attivazione delle offerte Infinito è di 5 euro a patto di effettuare ricariche per 384 euro (Infinito), 420 euro (Infinito Gold) e 575 euro (Infinito Black), altrimenti saranno addebitati ulteriori 26 euro.