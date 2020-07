Vodafone Happy Black: sconti fino a 300 euro per Xiaomi Mi 10 e Mi Note 10 Lite

Come senz’altro ormai sapete, i clienti Vodafone che si iscrivono al programma Vodafone Happy Black hanno diritto, a fronte di 1,99 euro al mese, a tanti sconti e vantaggi esclusivi su prodotti e servizi: in particolare, è possibile richiedere ogni mese anche un codice sconto per l’acquisto di smartphone.

Tra i vantaggi più interessanti offerti da Vodafone Happy Black c’è quindi la possibilità di ottenere un sconto fino a 300 euro da utilizzare per l’acquisto di uno smartphone in un centro Vodafone (solo entro i limiti della giacenza del prodotto disponibile nei singoli punti vendita). Il coupon, che potrà essere richiesto una volta per ogni mese di adesione a Happy Black, consente questo mese di acquistare in sconto (e in un’unica soluzione) uno tra i seguenti smartphone Xiaomi:

Xiaomi Mi 10 5G , in colorazione Green o Grey, al prezzo scontato di 599,99 euro (invece di 899,99 euro)

, in colorazione Green o Grey, al prezzo scontato di 599,99 euro (invece di 899,99 euro) Xiaomi Mi Note 10 Lite, in colorazione White o Black, al prezzo scontato di 329,99 euro (invece di 399,99 euro)

Vi ricordiamo che Vodafone ha esteso fino al 31 luglio 2020 – ma restate sintonizzati perché non si escludono ulteriori proroghe – la possibilità per tutti i suoi clienti di usufruire, senza obbligo di rinnovo, del primo mese gratuito di Vodafone Happy Black e di tutte le diverse promozioni a questa collegata.