Il team di Vodafone Italia ha iniziato a proporre ad alcuni già clienti la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 7GB al prezzo di 5 euro al mese.

L’offerta è disponibile soltanto per i clienti selezionati dall’operatore e, stando a quanto è emerso, pare sia proposta principalmente per le SIM poco utilizzate o che non hanno alcuna offerta attiva.

Ricordiamo che Vodafone Special Minuti 7GB mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 7 Giga di traffico dati fino alla massima velocità (ossia il 4.5G ove disponibile e se lo smartphone supporta tale tipo di tecnologia) e con possibilità di utilizzo nei Paesi dell’Unione Europea (entro le limitazioni previste), il tutto con addebito su credito residuo.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.