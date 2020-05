Vodafone Infinito, una serie di offerte telefoniche tutto incluso e illimitato che l’operatore ha lanciato l’operatore in rosso lo scorso novembre, sono state proposte di recente per alcuni clienti Vodafone come prova di un mese. Ecco chi può beneficiarne e tutti i dettagli.

In prova le offerte Vodafone Infinito

Vari utenti hanno segnalato che l’operatore di recente sta offrendo loro alcune offerte Vodafone della gamma Infinito nella formula citata: un mese di prova gratuito. Tale proposta viene inviata ad alcuni clienti specifici attraverso l’app MyVodafone.

In quella sede taluni hanno rilevato la prova gratuita di un mese della Infinito Gold, che permette di usufruire di minuti, SMS e giga illimitati a 10 Mbps; con la possibilità di disattivarla quando lo si desidera, o tenersela al prezzo di 18 euro al mese per i rinnovi successivi.

Altri clienti segnalano invece la Infinito Black, che include il medesimo pacchetto tutto incluso illimitato ma con la velocità di internet ridotta, fino a 1 Gbps. Anche in questo caso la prova è gratuita e l’offerta disattivabile senza problemi, ma il canone dei mesi a venire ammonta a 30 euro.

Volendo provare tali offerte, vi ricordiamo che è attivo il rinnovo automatico. Perciò badate bene di disattivarle se non volete incorrere in spese impreviste.

