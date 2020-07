Oggi TIM ha lanciato il nuovo concorso a premi che offre ai clienti iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party la possibilità di vincere un altoparlante intelligente Google Nest Mini.

L’iniziativa denominata Con TIM Party vinci Google Nest Mini è valida da oggi 29 luglio al 7 Agosto 2020 ed è rivolta ai clienti iscritti a TIM Party che avranno un numero di tentativi che dipenderà dalla loro anzianità di permanenza in TIM.

Per tentare la fortuna con esito istantaneo, il cliente TIM dovrà iscriversi al concorso accedendo a TIM Party, dopodiché potrà giocare ogni giorno di validità dell’iniziativa fino al raggiungimento del limite massimo di tentativi che è legato al suo scaglione di appartenenza in base al seguente schema:

i clienti TIM da massimo 12 mesi hanno un tentativo di gioco;

i clienti TIM attivi da oltre 12 mesi e fino a 5 anni hanno due tentativi di gioco;

i clienti TIM attivi da oltre 5 anni hanno tre tentativi di gioco;

i clienti di linea fissa e mobile con offerta TIM 100% oppure della gamma TIM Smart o TIM Connect, TIM Super o una determinata offerta TIM Vision hanno cinque tentativi di gioco.

Indipendente dal numero di tentativi a disposizione, il cliente TIM potrà vincere solo un premio nel periodo di validità del concorso.

TIM Party mette in palio 10 Google Nest Mini

TIM mette in palio 10 smart speaker Google Nest Mini di colore bianco del valore commerciale di 59 euro IVA inclusa che saranno spediti presso i domicili indicati entro 180 giorni dall’eventuale vincita.

I vincitori verranno informati tramite email e per accettare il premio dovranno compilare il modulo che riceveranno e inviarlo rispondendo all’email entro 48 ore allegando una copia di un documento d’identità in corso di validità, in quanto la partecipazione gratuita al concorso di TIM Party è riservata a tutti i clienti TIM maggiorenni.