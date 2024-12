Siamo giunti al termine di un 2024 decisamente positivo per il mondo Android: nuovi player che si affacciano sul mercato, vecchie conoscenze che ritornano, cambiamenti strutturali per il robottino verde, tantissimi prodotti e un “sentiment” di nuovo positivo dopo un paio d’anni non entusiasmanti. I dati di vendita non sono più quelli di un tempo, ma tutti i brand senza esclusione, hanno lavorato bene, contribuendo in modo importante alla diffusione e al miglioramento del nostro amato Android.

In rari casi ci è capitato di provare così tanti buoni prodotti come negli ultimi 12 mesi, dalla fascia bassa a quella premium le proposte arrivate sul mercato sono state convincenti, innovative per molti aspetti e hanno sicuramente alzato l’asticella della qualità a tutti i livelli, con prezzi che ci hanno solo “spaventato” con i listini, per poi essere accompagnati di forti sconti e un rapido riposizionamento nel periodo immediatamente successivo al lancio.

Le menzioni d’onore sarebbero tantissime ma i premi son premi, ci è toccato un difficile lavoro di selezione che ha portato a definire i TuttoAndroid Awards 2024, preparate i pop corn e mettetevi comodi, cominciamo.

Il miglior smartphone economico: CMF Phone (1)

Per chi non lo sapesse CMF è un sub-brand di Nothing che si concentra su dispositivi curati e di qualità proposti a prezzi super aggressivi. Il Phone 1 (239 Euro) è una vera chicca, come del resto lo sono anche il Watch 2 Pro (69 Euro) e le Buds Pro 2 (59 Euro). Prodotti originali, dirompenti, capaci di portare una ventata di freschezza a prezzi abbordabili, curatissimi nel design hardware e software e ben funzionanti. Bravi, bravi, bravi! Ci siamo trovati tutti d’accordo nell’eleggere il Phone 1 come miglior smartphone economico del 2024, sicuramente per il suo design intercambiabile e personalizzabile, ma anche per un software ben fatto, un’ottima scheda tecnica e la promessa di durabilità. Ci è piaciuto così tanto che possiamo addirittura perdonargli il peccato originale dell’assenza del chip NFC, una scelta incomprensibile che fa capire ancor di più quanto sia anticonformista questo brand. Irriverente!

Miglior smartphone di fascia media: Motorola Edge 50 Neo

È un premio a Motorola che nel 2024 ha proposto diversi smartphone interessanti sulla fascia media. Edge 50 Neo incarna perfettamente la filosofia della casa alata, che non si accontenta del compitino ma mette nelle mani degli utenti dei prodotti affidabili, equilibrati, ben pensati nella scelta delle specifiche e capaci di soddisfare le esigenze più comuni. Con poco più di 300 Euro ci si porta a casa un prodotto resistente all’acqua (e anche certificato MIL-STD 810H), con un bel display, un comparto fotografico completissimo e persino la ricarica wireless; il tutto con 5 anni di aggiornamenti davanti. What else?

Best buy dell’anno: Honor 200

Honor sulla serie numerica è una schiacciasassi. Honor 90 nel 2023, Honor 200 nel 2024 sono smartphone di fascia media esemplari e quest’anno si è alzata di molto l’asticella della qualità. Best buy perché la sua convenienza ha dell’incredibile, costa 600 Euro di listino, forse un po’ troppi ma non scandalosi rispetto alle specifiche che guardano decisamente verso l’alto e già da diverso tempo si riesce a trovare poco sopra i 300 Euro, per un bel 40-50% di sconto rispetto al debutto. Honor punta tanto sulla scontistica, ma questa volta si è superata, il 200 non è uno smartphone che incanta sul design ma giorno dopo giorno usciranno prepotentemente le sue skill di tuttofare, forte com’è di una scheda tecnica di alto livello, dalle fotocamere all’infinita autonomia, passando per prestazioni eccellenti e un display di fascia alta. Roccioso!

Miglior smartphone per qualità/prezzo: Nothing Phone (2a)

Non è proprio un best buy e ci sono device più completi, ma se guardiamo al rapporto qualità/prezzo il Nothing Phone (2a) è riuscito a convincerci. È arrivato ad inizio anno e nel tempo il suo prezzo si è adagiato sui 300 Euro, sì, anche lui fa parte della carica dei 300 Euro ma a differenza degli altri si distingue per un design curato e originale, con tanto di led posteriori della Glyph Interface. Si è rivelato però anche molto concreto nell’utilizzo di tutti i giorni, con prestazioni valide, due ottime fotocamere e una lunga autonomia. Adattissimo per il pubblico più giovane e compagno affidabile per ogni giorno. Originale!

Miglior smartphone pieghevole: Honor Magic V3

Il mondo dei pieghevoli fatica a spiccare il volo, ma se c’è un’azienda che sta investendo creatività e risorse per migliorarli questa è Honor. Il Magic V3 è semplicemente incredibile per come è ingegnerizzato, tanto estremo da diventare un ossimoro: un pieghevole che sembra un telefono classico. Secondo noi la casa cinese ci ha visto lungo, il modo migliore per convincere gli utenti sui pieghevoli è rendere l’usabilità di questi bestioni il più simile possibile a ciò a cui siamo abituati e il V3 ci riesce alla grande, da chiuso non è lontano da un Honor Magic 6 Pro, da aperto diventa quasi un tablet. Vi sembra poco? Passate in un negozio per dargli uno sguardo dal vivo e poi ci farete sapere. Impressionante!

Miglior smartphone per batteria: OPPO Find X8 Pro

Non è da tutti incastrare una batteria da 5910 mAh in uno spessore di 8,34 mm, OPPO ci è riuscita grazie ad una nuova generazione di moduli con struttura al silicio carbonio: tanta densità significa poco ingombro e tanta energia di scorta. OPPO Find X8 Pro non è lo smartphone che dura di più in assoluto, ci sono sul mercato mostri (anche da tenere in mano) con oltre 7000 mAh, ma il flaghship che del ritorno di OPPO è bello, elegante, comodo e performante. In tanti anni non abbiamo mai incontrato un top di gamma vero che arriva a coprire oltre 8 ore di display attivo e il merito va senza dubbio diviso col Mediatek Dimesity 9400, un SoC che da del filo da torcere a tutti quando si parla di consumi. A tutto ciò aggiungiamo una ricarica a 80 Watt con cavo e 50 Watt wireless, per stare veramente tranquilli e non pensare più alla batteria che scende. Instancabile!

Miglior smartphone per fotocamera: Vivo X100 Ultra

Per il Vivo X100 Ultra abbiamo dovuto fare un’eccezione, avremmo voluto inserire solo smartphone effettivamente disponibili sul nostro mercato, ma questo gran pezzo di tecnologia ci ha rubato il cuore, tanto che lo abbiamo definito “Il sogno proibito di ogni appassionato”. Vivo comunque tornerà presto in Europa anche con un top di gamma, dopo l’ottimo V40, per cui abbiamo deciso di premiare questa azienda che da sempre sforna smartphone di alto livello, di cui l’X100 Ultra non è che l’esempio più recente. Ad essere sinceri parliamo di uno smartphone fantastico sotto tanti punti di vista, ma il comparto fotografico è davvero eccellente grazie ad mix notevole di hardware e software che coinvolge nomi importanti e storici della fotografia come Sony e Zeiss. Tre fotocamere posteriori con i migliori sensori a disposizione sul mercato, un punta e scatta favoloso e modalità “Pro” per garantire un’esperienza di scatto “camera like” per gli appassionati di fotografia. Camera Phone vero!

Smartphone più innovativo: Huawei Mate XT (tri-fold)

Abbiamo avuto ben pochi dubbi nell’assegnare questo premio a Huawei Mate XT. Uno smartphone tri-fold che non fosse un concept ma un prodotto effettivamente acquistabile non si era ancora mai visto e Huawei l’ha realizzato. Purtroppo è rimasto un’esclusiva della Cina ed è praticamente inacquistabile da noi, ma consideriamolo un antipasto di ciò che si può fare con creatività e un bel po’ di know-how tecnologico. Forse solo questo brand avrebbe potuto realizzare un dispositivo del genere e siamo contenti che con grande resilienza Huawei continui a proporre innovazioni su diversi fronti, perché non ci dimentichiamo dell’incredibile fotocamera principale telescopica del Pura 70 Ultra. Anche su quest’ultimo Huawei avrebbe meritato una menzione, per cui vediamolo un po’ come un premio al brand, lo merita. Inscalfibile!

Miglior smartphone compatto: Google Pixel 9 Pro

Grazie Google, grazie perché in un mare di super smartphone enormi hai pensato anche a chi non ama le dimensioni oversize. La ricetta è semplice: top di gamma vero, senza se e senza ma anche sul comparto fotografico. Il Pixel 9 Pro alla fine è un unicum sul mercato ed è rimasto il solo a portare la bandiera di Android contro il compatto di Apple (iPhone 16 Pro), che anno dopo anno continua ad avere la strada spianata per la sostanziale assenza di tutti gli altri. Samsung con Galaxy S24 non ha fatto abbastanza, ottimo smartphone ma grande distanza dal top di gamma S24 Ultra, ASUS non ha più riproposto uno Zenfone compatto, Xiaomi 14 non ha convinto del tutto e di conseguenza strada spianata per big G.

Miglior smartphone Android in assoluto: Samsung Galaxy S24 Ultra

Per il secondo anno consecutivo Samsung conquista il premio più ambito di miglior smartphone in assoluto. Galaxy S24 Ultra è rimasto mese dopo mese un riferimento per completezza, design e funzionalità. Gli manca qualcosa sul fronte fotografico e ci aspettiamo qualche cambiamento già a partire dall’imminente Galaxy S25 Ultra, ma di fatto nessun altro prodotto è riuscito a scalfirlo dal podio più alto su cui si era posizionato fin dal debutto sul mercato. La presenza della S-Pen impreziosisce un hardware completissimo esaltato da una OneUI dove non manca nulla, sempre avanti rispetto alla concorrenza sul fronte dell’AI e delle funzionalità avanzate. Insomma, come ci è capitato spesso di dire durante gli ultimi 10 mesi, chi cerca il top del top deve guardare ad S24 Ultra.