Il Samsung Galaxy Watch 5, presentato nell’estate del 2022, è diventato rapidamente un punto di riferimento del mercato smartwatch, sfruttando al meglio Wear OS, di cui è tra i principali rappresentanti, e arricchendo il sempre più completo ecosistema Samsung. Un numero sempre crescente di utenti, anche per via del buon rapporto qualità/prezzo della gamma Galaxy Watch 5, sta iniziando a valutare l’acquisto del dispositivo.

I dubbi sull’acquisto non si concentrano particolarmente sulle prestazioni ma sulla compatibilità dei Galaxy Watch 5 con gli smartphone non appartenenti alla gamma Samsung. Si tratta di un aspetto di non secondaria importanza quando si valuta l’acquisto di un nuovo smartwatch. Come Apple e il suo Apple Watch, inutilizzabile con Android, insegnano, l’incompatibilità tra smartphone e smartwatch può essere un problema.

È possibile, quindi, utilizzare il Galaxy Watch 5 abbinandolo ad uno smartphone Android non appartenente alla gamma Samsung Galaxy? Quali sono i requisiti di compatibilità richiesti da Samsung? Ecco tutti i dettagli:

Quali sono i requisiti che uno smartphone deve avere per essere compatibile con un Samsung Galaxy Watch 5?

La gamma Samsung Galaxy Watch 5 non presenta requisiti particolarmente stringenti per quanto riguarda la compatibilità degli smartphone. È possibile, infatti, utilizzare uno smartphone non Samsung in abbinamento al Watch 5. Non tutti gli smartphone, però, sono accoppiabili allo smartwatch di casa Samsung in quanto vengono effettivamente fissati dei requisiti software da considerare.

Lo smartphone da abbinare al Galaxy Watch 5 deve avere almeno Android 8.0 e deve poter contare sui servizi Google. È necessario, inoltre, che il dispositivo presenti almeno 1,5 GB di memoria RAM (requisito oramai alla portata di quasi tutti gli smartphone arrivati sul mercato nel corso degli ultimi anni). L’assenza di questi requisiti renderà impossibile l’utilizzo dello smartwatch in abbinamento allo smartphone.

Quanto detto in merito ai requisiti di compatibilità tra smartphone e Samsung Galaxy Watch 5 vale per tutte le versioni dello smartwatch (da 40 mm e 44 mm oltre che la versione top di gamma Pro) che, pur differenziandosi dal punto di vista hardware, offrono un’esperienza software analoga, basata su Wear OS e sull’ecosistema Samsung, con gli stessi requisiti visti in precedenza.

Come utilizzare il Galaxy Watch 5 con uno smartphone non Samsung?

L’utilizzo di uno smartphone di un brand diverso, quindi, non rende impossibile il collegamento tra smartphone e Galaxy Watch 5. Come avviene tale collegamento per gli smartphone non Samsung? La procedura da seguire è molto semplice. Una volta accoppiato via Bluetooth il proprio smartphone con il Galaxy Watch 5 sarà sufficiente collegarsi al Play Store e scaricare l’app Galaxy Wearable (già pre-installata, invece, su tutti gli smartphone Galaxy).

Per risolvere eventuali problemi nell’utilizzo del Samsung Galaxy Watch 5 con uno smartphone di un altro brand può essere utile verificare di aver aggiornato sia il sistema operativo che le app coinvolte in questo collegamento. L’utilizzo è comunque possibile e configurare il corretto collegamento tra smartphone e Galaxy Watch 5 non dovrebbe creare particolari difficoltà.

Completato l’abbinamento tra Galaxy Watch 5 e smartphone Android è possibile attivare GoogleAssistant in italiano. Per farlo, potete dare un’occhiata alla guida qui di seguito:

Quali sono i limiti per chi utilizza il Galaxy Watch 5 con uno smartphone non Samsung?

Abbinare il Galaxy Watch 5 ad uno smartphone non di Samsung (ma con Android 8.0 e servizi Google) è possibile ed anche molto semplice, grazie anche all’app Galaxy Wearable disponibile sul Play Store. Ci sono, però, alcuni elementi da evidenziare. Scegliere l’ecosistema Samsung apre le porte ad un utilizzo completo del Galaxy Watch 5 (o di altri smartwatch Samsung) mentre con un altro smartphone Android potrebbero esserci delle limitazioni.

Alcune funzioni del Galaxy Watch 5 sono disponibili solo con gli smartphone Samsung. Ad esempio, per accedere a Samsung Pay serve avere uno smartphone Samsung. Allo stesso modo, diverse funzionalità di monitoraggio della salute (che richiedono l’app Samsung Health) sono disponibili solo per gli utenti che abbinano il Galaxy Watch 5 ad uno smartphone Samsung.

È possibile utilizzare uno smartwatch Samsung con smartphone di altri brand

Esattamente come avviene con il Galaxy Watch 5, anche altri smartwatch Samsung possono essere abbinati a smartphone Android non Samsung. Il popolarissimo Galaxy Watch 4, compresa la sua apprezzata variante Classic, è abbinabile a smartphone Android con almeno Android 6.0 e con i servizi Google. Modelli precedenti come la serie Gear di qualche anno fa, invece, non è compatibile con smartphone non Samsung. In linea generale, quando si sceglie uno smartwatch Samsung è sempre opportuno verificare la compatibilità con il proprio smartphone, controllando la versione di Android richiesta e altre possibili limitazioni hardware.

Si può usare il Galaxy Watch 5 abbinandolo ad un iPhone?

No, il Samsung Galaxy Watch 5 non supporta iOS e, quindi, non può essere abbinato ad iPhone, a prescindere dal modello utilizzato e dalla versione di iOS in uso. La compatibilità tra iPhone e Galaxy Watch 5 non è in programma. Lo smartwatch di Samsung è pensato per essere utilizzato esclusivamente con smartphone Android e non ci sarà il supporto ufficiale agli iPhone da parte della casa coreana.

Si può usare il Galaxy Watch 5 con uno smartphone Android senza servizi Google?

No, i requisiti di compatibilità tra smartphone e Samsung Galaxy Watch 5 parlano chiaro. Per poter abbinare lo smartwatch al proprio telefono è necessario che siano presenti i servizi Google, oltre che il Play Store per scaricare l’app Galaxy Wearable. Chi utilizza uno smartphone Huawei o un qualsiasi smartphone privo di servizi Google dovrà valutare una soluzione alternativa per lo smartwatch.

