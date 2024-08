Nubia ci presenta un’inedita Leading Version dello Z60 Ultra, top di gamma di cui vi abbiamo parlato nella recensione ad inizio 2024. Si tratta in sostanza di un’edizione speciale con qualche cambiamento estetico e la versione Leading del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che si configura come il più potente SoC mobile attualmente in commercio. Come se non bastassero prestazioni da primo della classe, fotografie di alta qualità, ottima autonomia ed un design ricercato, Nubia Z60 Ultra LV saprà sorprendervi per un prezzo incredibilmente interessante, che parte da appena 749 Euro.

Design e Materiali

A primo impatto la Leading Version non è molto diversa dalla versione standard, cambia un po’ il retro con una bella texture a segmenti lucidi e opachi, mentre la mattonella che ospita le fotocamere diventa un pezzo unico senza una divisione tra vetro lucido e satinato. Per quel che può valere la troviamo più elegante e proporzionata, ma si tratta pur sempre di piccoli dettagli che non incidono su un design decisamente atipico e molto curato.

La parte anteriore spicca perché ricoperta completamente dal display ad eccezione di cornici simmetriche e molto sottili. Confermato anche qui l’utilizzo di una fotocamera UDC cioè nascosta sotto il display, una scelta che privilegia l’estetica alla funzionalità, sicuramente adattissima per gli smartphone da gaming, ma un po’ controversa su un top di gamma generalista come questo, in quanto impone inevitabilmente sacrifici sulla qualità dei selfie.

Il design a mattoncino si sposa molto bene con le linee nette della back cover, il bordo è in alluminio di colore nero per il sample in nostro possesso, ma esiste anche una variante “silver” con bordo color alluminio e back cover con texture effetto marmo. Sul lato destro trova posto l’iconico tasto rosso di accensione, il bilanciere del volume e uno slider programmabile che tanto abbiamo apprezzato anche sul fratello minore Nubia Z60S Pro, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

La qualità costruttiva è elevata e certificata dalla resistenza ad acqua e polvere ip68, purtroppo non si può dire lo stesso dell’ergonomia che non è delle migliori, sia per le dimensioni e peso (164 x 76.4 x 8.8 mm per 246 grammi), sia per le finiture satinate che rendono lo smartphone un po’ scivoloso.

Display e multimedia

Il display è un AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz (non LTPO), il picco di luminosità è di 1500 nits. Si tratta di un ottimo display, ben leggibile anche all’aperto nonostante un picco di luminosità non eccellente e decisamente godibile grazie all’immersività che solo un pannello senza interruzioni può regalare. All’interno delle impostazioni l’utente può regolare 3 profili colore (colore, soft, standard) e il bilanciamento del bianco. È anche possibile scegliere la luminosità e la calibrazione del piccolo display posizionato sopra la fotocamera anteriore, in modo da uniformarlo il più possibile allo schermo principale.

Quando lo schermo è spento tutta la superficie anteriore rimane completamente scura, non si riescono a scorgere i limiti dello schermo e l’inizio delle cornici, per un bellissimo effetto ottico. Mentre quando è acceso le caratteristiche dell’Amoled e la laminazione sottile fanno sembrare le immagini stampate sul vetro; impostando il tema scuro, poi, tutte le parti nere spariscono e lasciano i caratteri e le figure come galleggiare sulla superficie, stupendo.

Nubia Z60 Ultra LV è impreziosito da potenti speaker stereo, ben bilanciati su tutte le frequenze e amplificati dalla struttura della scocca che funge da cassa di risonanza.

Funzionalità

Il software a bordo di questo smartphone si chiama MyOS 14 ed è basato proprio su Android 14, le patch di sicurezza sono aggiornate a giugno 2024. Per questo smartphone sono garantiti 3 anni di aggiornamenti regolari per sistema operativo e patch di sicurezza.

Il software di Nubia abbiamo imparato ormai a conoscerlo, si tratta di un’interfaccia non particolarmente complessa ma con tutte le funzionalità utili per l’utilizzo quotidiano. Ancora una volta abbiamo notato positivamente l’assenza di app superflue preinstallate: solo la suite di Google, l’app fotocamera ed una per la gestione della modalità gaming. All’interno delle impostazioni non mancano possibilità di personalizzazione, funzionalità legate al multitasking e qualche sortita in campo AI come il 5G adattivo che entra in gioco con l’utilizzo in dual SIM e consente di passare da una sim all’altra automaticamente quando il segnale è congestionato o una barra laterale con le app più utilizzate. Interessante la “separazione della carica”, una funzionalità che permette di scollegare la batteria dall’alimentazione quando lo smartphone è attaccato alla rete, in modo da non sottoporre inutilmente a stress il modulo batteria. Presente anche la modalità gaming che propone diverse funzionalità aggiuntive per i giocatori, come la possibilità di attivare una modalità prestazioni elevate o regolare la sensibilità del tocco.

In generale di questo software si apprezza la praticità e facilità di utilizzo, mentre lasciano a desiderare ancora le traduzioni, spesso poco chiare e approssimative e una grafica non sempre proporzionata tra i vari elementi della UI.

Hardware e prestazioni

All’interno di Nubia Z60 Ultra Leading Version troviamo lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading abbinato a 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 oppure 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. In questa particolare variante del SoC americano il clock si spinge a 3,40 GHz per il core Prime Cortex-X4, i 5 core Cortex-A720 arrivano a 3,2 GHz, mentre i due Cortex-A520 si arriva a 2,3 GHz. L’architettura è dunque la stessa della versione standard, cambiano solo le frequenze del core Prime, che salgono di 0,1 GHz, a questo si aggiunge un leggero overclock della GPU Adreno 750, che passa da 900 MHz a 1 GHz.

Parliamo di uno smartphone potentissimo e non poteva che essere così, in ogni frangente di utilizzo lo smartphone è reattivo e scattante, ottimo anche nelle sessioni di gaming prolungate. Abbiamo registrato anche una buonissima gestione del calore, nonostante la presenza di un chip, già di per sé non semplice da gestire, spunto ancora più in alto nelle frequenze.

Come sappiamo il Soc Non significa solo prestazioni ma determina anche la qualità della parte di connettività e in questo caso non ci si può assolutamente lamentare, Bluetooth 5.4, GPS a doppia banda, NFC e USB 3.1 con uscita video. Bene anche la ricezione del segnale, c’è il supporto dual sim fisico, mentre è assente il supporto alle eSim.

Specifiche tecniche di Nubia Z60 Ultra LV: display Amoled 20:9 da 6,78 pollici a risoluzione 1260×2800 pixel con refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 1260×2800 pixel con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version

12/16 GB di RAM e 256, 512 GB di memoria interna

di RAM e 256, 512 GB di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

posteriore con sensore principale da 50 MP batteria da 6000 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W

con ricarica rapida cablata da Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Batteria e autonomia

Il modulo batteria equipaggiato su questo dispositivo è da ben 6000 Mah, veramente enorme e capace di garantire una lunghissima autonomia di almeno due giornate piene con utilizzo medio. Bisogna tenere conto che quando l’utilizzo diventa intenso, rispetto a prodotti di fascia più bassa, i consumi del processore diventano importanti e di conseguenza potrete notare un calo della batteria repentino.

Nubia Z60 Ultra, anche la LV si ricarica con cavo a 80 watt e l’alimentatore è fornito in confezione, in tutto ciò troviamo qui anche una delle poche lacune del device cioè l’assenza di ricarica wireless.

Comparto fotografico

Dal cugino stretto, Nubia Z60 Ultra LV eredita una spiccata vocazione alle foto e video. I sensori a disposizione per ultrawide e tele sono i medesimi: 50 MP da 18 mm 1/1.55″ con AF e stabilizzazione ottica; e 64 MP da 85 mm periscopico con sensore da 1/2.0″. Cambia leggermente il sensore principale, sempre da 50 MP ma si passa da Sony IMX808 al più recente IMX909, abbinato all’iconica lente da 35 mm che ha contraddistinto tutti i Nubia arrivati sul mercato negli ultimi mesi.

Sicuramente la particolarità è tutta nella fotocamera da 35 mm, una lunghezza focale equivalente che potremmo definire atipica, che trova nei ritratti e nella street photography il miglior terreno in cui esprimersi, con un bokeh naturale e una prospettiva che evita le distorsioni tipiche delle fotocamere degli smartphone. Certo i 35 mm non sono sempre funzionali, specialmente quando ci troviamo a scattare foto in ambienti di piccole dimensioni, in questo caso però ci viene in aiuto la ultrawide che è di ottima qualità e riesce a compensare i limiti fisiologici della fotocamera principale. Il cambio di sensore sulla principale ha determinato dei colori leggermente diversi con performance appena superiori in condizioni di scarsa luminosità in cambio di una minore pulizia e dettaglio quando c’è molta luce.

Il teleobiettivo si conferma valido e riesce a completare efficacemente il comparto fotografico, come già evidenziato per Z60 Ultra, una lunghezza focale leggermente superiore sarebbe stata più sfruttabile considerando la presenza di un 35 mm sulla principale.

Andiamo bene anche sui video migliorati molto dal predecessore sull’autofocus ma ancora incerti sulla stabilizzazione. Il 4K a 120 frame per secondo è fantastico e permette in post produzione di avere degli slow motion in 4K di qualità assoluta, per gli amanti dell’alta definizione si può arrivare anche alla risoluzione 8K.

In tutto ciò, come già anticipato, il punto debole di Nubia Z60 Ultra LV è la fotocamera frontale, la qualità è veramente bassa, al limite del inutilizzabile ed è un peccato considerando che questo smartphone non è votato al gaming, ma si propone ad un pubblico più generalista che sicuramente avrebbe gradito la possibilità di scattare selfie migliori.

Conclusioni

Arriviamo alle battute finali della recensione di Nubia Z60 Ultra Leading Version, nel caso fosse ancora necessario il brand cinese si conferma come un player estremamente interessante e capace di sfornare prodotti atipici, ben progettati e di qualità. Il tutto viene poi impreziosito da un prezzo estremamente concorrenziale, in questo caso si parte da un listino di 779 Euro nella versione base 12/256 GB, che salgono a 879€ per la 12/512 GB.