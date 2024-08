Abbiamo avuto la possibilità di testare per qualche settimana Nubia Z60S Pro, il diretto successore di quel Nubia Z50S Pro che meno di un anno fa aveva sorpreso tutti per le capacità fotografiche, l’autonomia e il rapporto qualità prezzo da primo della classe. Oggi la casa cinese propone in europa il nuovo modello, fedele, anzi, fedelissimo alle orme del predecessore sia fuori che dentro, con qualche piccolo aggiornamento hardware e un prezzo ancora una volta aggressivo. In questa recensione vi raccontiamo tutto del Nubia Z60S Pro.

Video recensione Nubia Z60S Pro

Design e materiali

I tratti stilistici di Nubia Z60S Pro sono inconfondibili, design a mattoncino, linee nette e quadrate, un enorme oblò centrale posteriore che ospita tutto il gruppo ottico. Vuol sembrare una fotocamera digitale compatta e ne ha ben donde viste le sue capacità fotografiche che analizzeremo più avanti nella recensione. Quella ritratta nelle nostre foto è la variante “Aqua” (è scritto proprio così), ma sono disponibili anche quella “White” e “Black”, in tutti i casi la copertura posteriore è in vetro, mentre il bordo è in alluminio satinato.

Tra i segni particolari c’è il tasto power rosso e zigrinato e uno slider multifunzione programmabile posizionato in alto a destra, entrambi sono elementi estetici ma anche funzionali, in particolare lo slider, molto comodo e personalizzabile secondo le esigenze dell’utente.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare l’ergonomia non è affatto male, mentre si fa sentire parecchio il peso di 220 grammi, forse un po’ troppi se poi ci si aggiunge anche una cover protettiva (in confezione ne troverete una in plastica trasparente). La qualità costruttiva è elevata ma non è certificato per la resistenza ad acqua e polvere.

Display e multimedia

Nubia Z60S Pro monta un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2800×1260 pixel, refresh rate di 120 Hz e un picco di luminosità di 1200 nits. Si tratta di un ottimo pannello BOE Q9+ con 2160 Hz di frequenza in PWM Dimming e una copertura del 100% DCI-P3, non mancano poi opzioni di luminosità notturna e calibrazione manuale. Abbiamo notato una tendenza conservativa per la luminosità automatica ma nel complesso l’esperienza visiva è sempre piacevole e immersiva grazie a cornici ben ottimizzate all’aiuto di due potenti speaker stereo, capaci anche di sfruttare la cassa di risonanza generata dalla scocca.

Prestazioni e scheda tecnica

A bordo di Nubia Z60S Pro troviamo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, processore top di gamma del 2023, coadiuvato da 12 o 16 GB di RAM e 256, 512 o 1 TB di spazio di archiviazione. Una scelta particolare quella di Nubia, molto sensata in ottica di contenimento dei prezzi senza sacrificare le performance e i consumi, non l’ideale invece per chi sta cercando un vero flagship 2024.

Come ci è capitato più volte di dire, Snapdragon 8 Gen 2 è un SoC assolutamente ben riuscito, per alcuni aspetti anche superiore al Gen 3 e lo si evince specialmente in estate, quando la gestione delle temperature diventa più complicata, è un compromesso ideale tra prestazioni, consumi e temperature. Di fatto, su questo Nubia è sinceramente difficile scorgere differenze di performance rispetto allo Z60 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3), mentre la scocca rimane sensibilmente più fresca che sul top di gamma.

Buoni i riscontri anche sulla parte di connettività e telefonica, la ricezione del segnale è ottima e non è emerso alcun problema tra GPS, WiFi, Bluetooth e i vari sensori. Non c’è il supporto alle eSIM, purtroppo, ma in compenso sono supportate due sim fisiche.

Specifiche tecniche di Nubia Z60S Pro: display Amoled 20:9 da 6,78 pollici a risoluzione 1260×2800 pixel con refresh rate fino a 120 Hz e protezione Longxi Glass

a risoluzione 1260×2800 pixel con refresh rate fino a 120 Hz e protezione Longxi Glass SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12/16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

posteriore con sensore principale da 50 MP batteria da 5160 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Funzionalità

Il software a bordo di questo smartphone si chiama MyOS 14 ed è basato su Android 14, le patch di sicurezza sono aggiornate a giugno 2024 e il supporto prevede 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza.

Nubia propone un software pulito senza tante funzionalità ma ben organizzato e con tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano. Non ci sono applicazioni preinstallate oltre alla suite di Google e nelle impostazioni le voci sono per lo più orientate alla personalizzazione e al multitasking, mentre le funzionalità di AI si concentrano sul risparmio energetico e miglioramento delle prestazioni. Molto interessante la possibilità di escludere la ricarica della batteria se si lascia il telefono alimentato con carica-batterie, potrebbe essere molto utile per salvare la vita della batteria in alcune circostanze di utilizzo.

Rimane ancora qualche sbavatura nelle traduzioni, su questo ci saremmo aspettati ormai un fix definitivo dato che è passato ormai un anno da quando l’azienda si è riaffacciata sul mercato europeo. Non manca infine una modalità gaming e un applicazione fotocamera particolarmente ricca di modalità opzioni e modalità di scatto.

Batteria e autonomia

Nubia Z60S Pro ha una batteria da 5100 mAh che garantisce un’ottima autonomia di circa 2-3 giorni pieni in base allo stile di utilizzo. Nelle giornate intense non si fatica ad arrivare a sera, sommando anche oltre 7 ore di display attivo. Non c’è la ricarica wireless mentre quella con cavo raggiunge gli 80 Watt e in confezione si trova l’alimentatore. Inclusa troverete anche una cover in plastica trasparente e un cavetto Type-C / Type-C di colore rosso.

Foto e video

Il comparto foto di Nubia Z60S Pro ricalca quello del suo predecessore, con un piccolo ma significativo aggiornamento sul sensore della fotocamera principale, ora un Sony IMX906 da 50 MP, proprio come sul top di gamma Z60 Ultra. La caratteristica distintiva di questo device, come per gli altri smartphone Nubia della serie Z, sono le lenti da 35 mm equivalenti sulla principale, che portano ad una prospettiva “umana” della scena e ad un bokeh ottico molto più pronunciato rispetto alla media degli smartphone, che sulla principale normalmente montano un obiettivo grandangolare.

Il risultato sono foto che sembrano scattate da una macchina fotografica più che da un telefono, molto belle e naturali come solo un 35 mm può essere. Il risvolto della medaglia è quello di un FOV più ristretto e forse meno facile da gestire negli ambienti chiusi. La qualità fotografica è elevata e lo smartphone è capace di restituire ottime immagini in tutte le condizioni di luce. Con la stessa fotocamera si ottengono anche video di primissimo livello, fino alla risoluzione 8K a 30 fps o addirittura 4K a 120 fps; in tutti i casi bellissime immagini con solo difetti minori nella stabilizzazione.

La fotocamera ultrawide è da 50 ml con AF, si tratta di un sensore in proporzione meno ricercato del principale ma capace comunque di assolvere al proprio compito nelle diverse situazioni di scatto. La presenza dell’autofocus torna molto comoda per le macro.

Il teleobiettivo invece è l’anello debole del trittico, solo 8 MP e un sensore molto piccolo 1/4.4″. Per altro l’ingrandimento è una sorta di 2,1x che non è molto utile considerando i 35mm della principale.

La selfie camera è da 16 MP e consente di realizzare discreti selfie, anche lei gode della buona elaborazione software di Nubia, molto efficace purché si disabilitino i numerosi effetti di miglioramento del volto e riconoscimento scene che sono attivi di default.

In conclusione

Siamo alle battute finali della recensione di Nubia Z60S Pro, proposto a partire da 699 Euro nella versione 12/256 GB. Si tratta di un ottimo prodotto, adatto prima di tutto a chi vuol fare belle foto, che però saprà darvi delle belle soddisfazioni anche per le prestazioni solide, la lunga autonomia e una qualità costruttiva elevata. Peccato per l’assenza dello Snapdragon 8 Gen 3 che avrebbe alzato ulteriormente un già buono rapporto qualità prezzo.