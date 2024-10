Rendere le attività quotidiane più intuitive, efficienti e personalizzate; questo l’obiettivo fissato da Motorola che per raggiungerlo ha stretto una partnership con Google. Da questa collaborazione sono nate le innovative funzionalità Moto AI, ma Motorola introdurrà anche altre novità per migliorare il modo in cui gli utenti si connettono con il mondo circostante.

Cerchia e Cerca, Gemini Live, RCS, Magic Compose e Google Foto sui device Motorola e Lenovo

Cerchia e Cerca arriva su alcuni device Motorola. È il sistema ormai noto con il quale effettuare una ricerca tramite l’evidenziazione o il gesto effettuato sulla schermata in cui ci si trova senza dover aprire un’apposita applicazione. Ora Cerchia e Cerca consente anche di individuare brani musicali riprodotti sullo smartphone (magari in un video o in un reel sui social) semplicemente tenendo premuto il tasto home o la barra di navigazione per poi selezionare l’icona relativa alla musica.

Sui device Motorola arriva anche Gemini Live, l’assistente AI di Google con il quale è possibile comunicare attraverso il linguaggio naturale senza dover digitare richieste e comandi testuali. L’app Gemini Live sarà preinstallata sul display esterno di Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra e disponibile solamente in lingua inglese.

L’altra novità annunciata da Motorola è il supporto ai messaggi RCS su Google Messaggi. Con questo supporto sarà anche possibile condividere immagini e video di qualità, ricevere gli indicatori di digitazione così come le conferme di consegna e lettura. Allo stesso tempo gli utenti Motorola e Lenovo potranno sfruttare Smart Connect per un’esperienza cross-device ancora più fluida. Inoltre Google Messaggi sui dispositivi Motorola consentirà di personalizzare la conversazione andando a modificare il colore e gli sfondi, inviare selfie GIF così da rendere ogni chat vivace e unica.

A livello di messaggistica Motorola integra anche Gemini e Magic Compose in Google Messaggi. Tramite l’applicazione, infatti, sarà possibile chattare con Gemini per ricevere aiuto o consigli e ricorrere a Magic Compose per ottenere suggerimenti sulle risposte che l’intelligenza artificiale sviluppa tenendo conto del contesto di quella conversazione e decidendo di scegliere il tono (formale, divertente, eccetera) da dare.

Motorola ha anche previsto Google Foto come app nativa dei propri smartphone consentendo, grazie all’integrazione nell’ecosistema di Big G, un accesso multi-dispositivo. Gli smartphone Android potranno contare anche su Magic Editor, Magic Eraser e Photo Unblur per modificare le proprie immagini sfruttando tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale.