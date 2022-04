Recensione MECOOL KD3 – Non sono molti i produttori di TV Stick che offrono dispositivi con Android TV a bordo. Nella maggior parte dei casi infatti troviamo una versione standard di Android con interfacce più o meno decenti, che offrono però un’esperienza d’uso spesso frustrante.

MECOOL invece punta a distinguersi dalla massa proprio per l’utilizzo di Android TV sui propri dispositivi. Ecco perché ho accettato molto volentieri di provare MECOOL KD3, la più recente TV Stick del produttore, dotata di Android TV 11 con l’interfaccia Google TV. L’ho collegata alla mia TV 4K, l’ho utilizzata per più di un mese ed è giunto il momento di raccontarvi come mi sono trovato.

Piccola e performante

MECOOL KD3 è una chiavetta da collegare alla porta HDMI del televisore e risulta decisamente compatta: misura infatti 92,5 x 29,5 x 14,5 millimetri, così da poter trovare posto dietro a qualsiasi TV. E nel caso in cui le sue dimensioni rendessero difficile l’inserimento nella porta HDMI potete utilizzare il cavetto di prolunga da 10 centimetri presente nella confezione di vendita. Nel mio caso le porte HDMI sulla TV sono sufficientemente distanziate e ho potuto inserire la TV Stick direttamente nella presa.

Per l’alimentazione ho utilizzato un cavo più lungo di quello fornito dal produttore ma il risultato non cambia comunque, visto che ne basta uno qualsiasi con un connettore microUSB. Dopo aver inserito MECOOL KD3 nella porta HDMI e aver collegato l’alimentazione è tempo di configurazione iniziale.

Il processo è decisamente semplice e, con l’aiuto di uno smartphone, richiede meno di cinque minuti. Ottimo il telecomando, di cui però vi parlerò tra poco, che permette di gestire al meglio tutte le funzioni. Dopo la configurazione iniziale è tempo di configurare i vari servizi di streaming, con una buona quantità di applicazioni già preinstallate.

Troviamo infatti YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+, ma grazie al Play Store è stato facile aggiungere anche altri servizi di streaming che utilizzo, come Discovery+ e altri. Una volta collegato il proprio account Google diventa più facile configurare i servizi, a patto di averlo connesso ai vari provider.

Una volta completata questa serie di procedure ho completato la configurazione del telecomando, per controllare il volume e lo spegnimento della TV, così da utilizzarlo anche in sostituzione di quello della TV.

Google TV al meglio

Per ridurre i consumi MECOOL ha scelto un processore Amlogic S905Y4, che utilizza dei core Cortex-A35 a basso consumo rispetto ai più energivori Cortex-A55, affiancato da 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Grazie anche alla GPU Mali-G31 sono supportati tutti i principali codec e standard video: HDR10+, Widevine, AV1, H.264, H.265, VP9 P2, tutto in 4K per godere al meglio ogni tipo di contenuto.

Collegata a una TV 4K la TV Stick MECOOL KD3 ha svolto il proprio lavoro in maniera più che egregia. Avevo qualche perplessità legata alla CPU e all’utilizzo dei core A35, non particolarmente recenti, ma devo dire che nelle settimane in cui l’ho utilizzata non ho riscontrato alcun problema dal punto di vista delle performance. Anche i film in 4K più movimentati sono sempre stati riprodotti in maniera fluida, senza scatti o incertezze, con una resa decisamente fantastica.

Quello che ho particolarmente apprezzato è l’interfaccia Google TV, che permette di scegliere tra diverse fonti, senza dover perdere troppo tempo a consultare ogni singolo servizio di streaming. L’interfaccia è molto accattivante e dopo aver provato in passato numerosi dispositivi con interfacce proprietarie, posso dire senza dubbi che al momento non c’è storia per nessuna interfaccia grafica.

Grazie al Play Store poi è possibile personalizzare l’esperienza d’uso installando applicazioni, giochi e servizi di streaming in maniera decisamente semplice. Non manca ovviamente la funzione Chromecast, che mi ha permesso di trasmettere i contenuti dal mio Pixel 6 alla TV senza dover per forza installare applicazioni particolari. Molto utile per guardare foto insieme agli amici, ma anche per guardare con la famiglia quei video divertenti trovati su TikTok o Instagram.

Le sue dimensioni la rendono ideale anche per essere portata in giro, magari se andate in vacanza al mare o se andate dai parenti e volete guardare insieme i video delle vacanze o le foto dei bambini. Vi basta inserirla nella presa HDMI, alimentarla e il gioco è fatto. E il supporto agli aggiornamenti OTA garantisce che il software sia aggiornato con patch di sicurezza e nuove versioni del sistema, quando saranno rilasciate da Google.

Telecomando multifunzione intelligente

Ottimo anche il telecomando in dotazione, indispensabile per poter godere al meglio l’esperienza d’uso della TV Stick. Per garantire un perfetto controllo in ogni situazione si collega alla chiavetta tramite Bluetooth, così da funzionare anche in presenza di ostacoli e non rendere frustrante la selezione dei contenuti.

Sono presenti quattro tasti dedicati per avviare i quattro servizi principali di streaming: YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+, così da accedere immediatamente a quello preferito senza dover scorrere tra i menu dell’interfaccia. Durante la procedura di configurazione iniziale è possibile impostare il telecomando così da poter spegnere anche la TV e regolare il volume, molto utile e comodo, così da utilizzarne solo uno per tutto.

Nella parte superiore del telecomando è presente il tasto dedicato all’attivazione di Google Assistant, con il foro per il microfono posizionato appena sopra. È sufficiente tenere premuto il tasto e pronunciare il comando per interagire con l’assistente vocale di Big G collegato al vostro account. Nel mio caso l’ho utilizzato principalmente per interagire con alcuni dispositivi della smart home: attivare la modalità cinema che imposta il corretto livello di illuminazione, regolare il volume della TV, accendere la striscia LED impostandola in modo da interagire con la musica, ma anche per cercare contenuti specifici senza dover utilizzare il telecomando per scorrere nel menu.

Tutto si è sempre svolto con la massima fluidità, confermando la bontà della scelta effettuata da MECOOL per quanto riguarda il processore, la cui potenza si è sempre rilevata adeguata.

Un prodotto davvero valido quanto inaspettato questa MECOOL KD3. Siamo abituati a TV Stick a basso costo ma realizzate in maniera approssimativa, anche dal punto di vista della qualità costruttiva, con software non sempre all’altezza. Non è il caso di KD3, bella e solida, veloce e funzionale, con il miglior software disponibile sul mercato e con tutti i servizi indispensabili, con il supporto ai codec più utilizzati al momento.

Insomma, se non avete una smart TV, o se siete stufi di aprire e chiudere applicazioni per cercare un film da vedere con gli amici o con la famiglia, non perdete tempo e correte ad acquistare MECOOL KD3, il mondo dell’intrattenimento digitale non sarà più lo stesso dopo che lo avrete provato. Qui sotto i link per l’acquisto, per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.

Dove acquistare MECOOL KD3

Potete acquistare MECOOL KD3 sullo store online del produttore, dove è in vendita a 57,99 euro con la possibilità di scegliere la presa dell’alimentatore a seconda del Paese in cui abitate. Nella confezione di vendita trovate la TV Stick, il telecomando, l’alimentatore, un cavo microUSB per l’alimentazione e un cavo di prolunga HDMI nel caso in cui la porta sulla TV fosse in una posizione poco accessibile.

MECOOL KD3 è in vendita anche su AliExpress con diversi bundle e con il cavo OTG, per aggiungere una chiavetta USB ed espandere lo spazio di archiviazione.