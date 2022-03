Vivete in una zona non particolarmente favorevole per la connessione ADSL? Niente fibra ottica, ma ogni singolo Mbps si fa pagare troppo caro? Potreste considerare l’acquisto di un router-modem 4G LTE e l’uso di una SIM dati per navigare su Internet ad alta velocità a un costo contenuto, senza (troppi) vincoli di contratto. Proprio a voi abbiamo pensato con questa guida ai migliori router 4G, nella quale abbiamo selezionato diversi prodotti che potrebbero fare al caso vostro. Partiamo subito.

Cos’è un router 4G, perché acquistarlo e quali sono i vantaggi

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica e la vostra ADSL garantisce prestazioni decisamente al di sotto della aspettative potreste considerare l’acquisto di un modem router 4G LTE. Questo vale anche nel caso in cui abbiate problemi con il posizionamento del modem vicino alla presa telefonica, oppure abbiate la necessità solo temporanea di dovervi affidare alla connessione dati. E vale soprattutto se ritenete sprecata una spesa di 25/30 euro al mese per avere una velocità di Internet bassa o una connessione instabile.

Il router 4G non ha bisogno di essere posizionato vicino a una presa telefonica ed è compatibile con una qualunque SIM LTE, proprio come quella che utilizzate nel vostro smartphone Android (a meno che l’operatore non ne limiti esplicitamente l’utilizzo con i router). In sostanza, sarebbe come collegarsi a un dispositivo in tethering Wi-Fi, ma con una comodità e delle prestazioni senz’altro maggiori.

Tra i principali vantaggi possiamo citare:

connessione potenzialmente più veloce rispetto a una “normale” ADSL

nessun contratto telefonico

nessun vincolo di contratto (di solito)

copertura Wi-Fi potenzialmente migliore, visto che potete posizionarlo dove volete

possibilità di portare il router 4G anche in viaggio o di spostarlo più facilmente

Quale SIM e operatore scegliere

Fino a non molto tempo fa optare per un router 4G per la connessione a Internet in casa non sarebbe stata una scelta particolarmente azzeccata. Gli operatori telefonici offrivano una quantità troppo bassa di giga per l’uso di tutti i giorni. Fortunatamente negli ultimi anni l’arrivo di Iliad e di una quantità maggiore di operatori virtuali, come ho. Mobile e Kena Mobile (che si sono aggiunti alla lista), hanno portato a considerevoli aumenti nelle quantità di giga con un rapporto quantità-prezzo decisamente migliore.

Ora potete optare per una SIM dati con un costo di meno di 10 euro al mese con diverse decine di giga inclusi, che possono essere sfruttati per lavoro, per la scuola o per l’intrattenimento. Scegliere l’operatore giusto dipende dalla copertura offerta nella vostra zona e dalla quantità di giga che vi servono durante il mese: tenete conto che solo alcuni permettono eventualmente di “resettare” i giga anticipando il rinnovo.

Prima di passare a scoprire i migliori router 4G, per aiutarvi nella scelta della SIM vi lasciamo ai nostri approfondimenti dedicati:

I migliori router 4G selezionati per voi e dove acquistarli

Alla ricerca dei migliori router 4G? Abbiamo selezionato per voi diversi modelli da sfruttare con SIM dati, a nostro parere i migliori da acquistare in base alle funzionalità e al rapporto qualità-prezzo. Si parte da cifre abbordabili fino ad arrivare a prezzi decisamente più impegnativi, anche se abbiamo preferito non metterli in ordine di prezzo (vista anche la continua variazione con le cicliche offerte). Nella scelta dovete tenete conto delle vostre esigenze e della velocità massima raggiungibile: è inutile andare a spendere cifre importanti senza la possibilità di poter sfruttare a pieno le varie caratteristiche.

TP-Link Deco X20-4G AX1800

Partiamo subito con un trittico firmato TP-Link, iniziando dal modello Deco X20-4G AX1800. Permette di navigare sfruttando la tecnologia Wi-Fi 6 con velocità fino a 1200 Mbps in 5 GHz e fino a 574 Mbps in 2,4 GHz, e di espandere la copertura Wi-Fi Mesh aggiungendo altri Deco. Offre tre porte Gigabit per connessioni cablate più rapide, 2 porte per le antenne e la possibilità di sfruttare l’app Deco per la configurazione. Risulta compatibile con Alexa.

Proseguiamo con il TP-Link TL-MR6400, un router 4G dal prezzo più abbordabile che offre velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Permette la connessione via Wi-Fi di un massimo di 32 dispositivi ed è configurabile grazie all’interfaccia web e all’app Theter. Offre due antenne rimovibili e quattro porte LAN per il collegamento via cavo.

TP-Link Archer MR200

Un prezzo un po’ più alto per il TP-Link Archer MR200, che offre in più rispetto al modello appena visto le tecnologie Wi-Fi dual band e OneMesh. Quest’ultima consente di creare una rete mesh unificata abbinando un altro dispositivo TP-Link dotato di tale tecnologia. Il numero di dispositivi collegabili raddoppia, passando da 32 a 64 (4 via cavo). Una scelta da considerare tra i migliori router 4G.

Huawei B311-211

Entriamo in casa Huawei con il B311-211, un router che offre una velocità 4G fino a 150 Mpbs e la possibilità di collegare contemporaneamente fino a 32 dispositivi con supporto Wi-Fi. Presente una porta GE LAN/WAN RJ45. Le due antenne integrate assicurano una copertura a 360 gradi permettendo al segnale di raggiungere tutti i dispositivi nelle vicinanze.

AVM Fritz!Box 6850 LTE

Si alza l’asticella con il Fritz!Box 6850 LTE di AVM, un router 4G dual band con una velocità fino a 150 Mbps. Sfrutta la tecnologia 4×4 MU-MIMO 866 Mbit/s (5 GHz) e 400 Mbit/s (2,4 GHz) contemporaneamente. Offre 4 porte LAN Gigabit, una porta USB 3.0 per supporti di memoria (NAS) e stampanti di rete e una porta analogica per il telefono, eventualmente con funzione di ricezione e invio di fax; oltre ovviamente allo slot per la scheda SIM.

AVM Fritz!Box 6820 LTE

Nella nostra selezione dei migliori router 4G non poteva mancare l’AVM Fritz!Box 6820 LTE, una versione più “essenziale” del modello visto più su (e meno costosa, ovviamente). Si tratta di un router con Wi-Fi N 450 Mbit/s (2,4 GHz 3×3 MIMO) con una porta LAN Gigabit per collegare eventualmente PC o console. Contrariamente al 6850 offre solo la banda 2,4 GHz.

Huawei CPE Pro 2 B628-265

Per quanto riguarda Huawei possiamo segnalarvi anche il modello CPE Pro 2 B628-265, un router 4G che supporta fino a 64 dispositivi collegati allo stesso tempo con LTE Cat. 12 fino a 600 Mbps in download e 100 Mbps in upload. A bordo 2 porte LAN Gigabit e una per il telefono.

Alcatel LinkHub HH71VM

Proseguiamo con Alcatel LinkHub HH71VM, un router 4G LTE Cat. 7 dual band con supporto fino a 32 dispositivi allo stesso tempo. Può raggiungere velocità fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload e offre una porta LAN/WAN per il collegamento cablato. Grazie all’app dedicata di LinkHub permette di controllare più facilmente i vari dispositivi collegati.

D-Link DWR-960

Passiamo a D-Link con il modello DWR-960 dual band (2,4 e 5 GHz): offre LTE Cat. 7 per una velocità di download fino a 300 Mbps e di upload fino a 100 Mbps, una porta LAN Gigabit Ethernet e una porta LAN/WAN Gigabit per la connettività cablata. I firewall dual-active e la crittografica wireless WPA/WPA2 aiutano a proteggere la rete da intrusioni esterne.

D-Link DWR-920

D-Link DWR-920 è una versione meno costosa e completa del modello appena visto: offre una velocità di download fino a 150 Mbps e velocità di upload fino a 50 Mbps, 2 porte LAN Gigabit per la connessione cablata. Non mancano anche qui i firewall dual-active e la crittografia wireless WPA/WPA2 per la protezione dalle connessioni non autorizzate. Rispetto al DWR-960 offre solo la frequenza 2,4 GHz.

ASUS N12 B1 4G

Da considerare sicuramente tra i migliori router 4G anche ASUS N12 B1 4G. Molto compatto, il router mette a disposizione una velocità massima di 150 Mbps in download e di 50 Mbps in upload (Wireless-N fino a 300 Mbps per connessioni Wi-Fi). A bordo due antenne staccabili e aggiornabili, una porta LAN per il collegamento cablato e un firewall per la protezione dagli attacchi più comuni. Con Plug-n-Surf basta inserire la SIM ed è subito pronto.

AVM Fritz!Box 6890 LTE

Chiudiamo la nostra guida ai migliori router 4G con il modello più costoso e completo: si tratta dell’AVM Fritz!Box 6890 LTE, un modem router che utilizza la tecnologia 4×4 MU MIMO 1733 Mbit/s (5 GHz) + 800 Mbit/s (2,4 GHz) contemporaneamente. È compatibile con le reti DSL fino a 300 Mbit/s, con quelle 4G LTE fino a 300 Mbit/s e con quelle 3G fino a 42 Mbit/s. Consente il collegamento di un telefono analogico e di uno digitale (ISDN), ma anche dei cordless con tecnologia DECT. Le porte LAN Gigabit sono 4, con una WAN per la connessione ad altre periferiche, ma a bordo c’è anche una porta USB 3.0 per connettere stampanti o memorie esterne, per trasformare il Fritz!Box 6890 in un media server attraverso l’app MyFRITZ!.

Questa era dunque la nostra selezione dei migliori router 4G LTE per navigare al meglio sfruttando una SIM senza connessione di rete fissa. Abbiamo visto modelli di diverse marche e fasce di prezzo, in modo da provare a soddisfare ogni esigenza.

