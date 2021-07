Gmail è il servizio di posta elettronica di Google. Data l’enorme popolarità delle app di Big G, non ci si deve meravigliare più di tanto del fatto che sia una delle primissime scelte per chi vuole un indirizzo nuovo di zecca. A maggior ragione se si ha un telefono Android, in quanto l’email di Gmail corrisponde all’account Google richiesto alla prima accensione dello smartphone.

Purtroppo però, tante più persone usano un servizio, maggiori sono le segnalazioni di problemi. In questo articolo ti spieghiamo tutti i modi che esistono per accedere a Gmail, offrendoti delle soluzioni pratiche ai problemi che potresti incontrare durante il login.

Come accedere a Gmail dal PC

Ecco i passaggi da completare per accedere a Gmail dal computer:

Collegati all’indirizzo www.mail.google.com Digita l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono associato Clicca su Avanti Digita la password Pigia su Avanti Tocca Sì sulla notifica ricevuta via telefono per confermare l’identità*

*l’ultimo passaggio è richiesto solo se si attiva in precedenza la verifica in due passaggi scegliendo come strumento le notifiche push di Google (qui ti parliamo dell’app Google Authenticator).

Leggi anche: 15 consigli per usare al meglio Gmail su Android

Come accedere a Gmail da telefono

Questa invece è la procedura per accedere a Gmail con un telefono Android:

Apri Gmail Tocca l’immagine del profilo in alto a destra Seleziona Aggiungi un altro account Scegli Google Digita il PIN o esegui la scansione con i dati biometrici per verificare l’identità Inserisci l’indirizzo email o il numero di telefono Tocca Avanti Digita la password Pigia su Avanti

Questa stessa procedura ti consente di accedere a Gmail con un altro account, diverso cioè da quello principale.

Nota: se inserisci un indirizzo di posta elettronica già in uso sul telefono riceverai l’avviso “Account già esistente sul dispositivo”

Lettura suggerita: Quali sono e a cosa servono i codici segreti Android

Come accedere a Gmail senza telefono

Se non hai con te il tuo telefono, tablet o computer, puoi comunque lo stesso accedere a Gmail senza numero di telefono, a patto però di non aver attivato in precedenza la verifica in due passaggi scegliendo come metodo le notifiche di Google su smartphone Android e iPhone. Ecco come fare:

Avvia l’app di un browser, ad esempio Chrome o Safari Apri una scheda in incognito Vai a www.mail.google.com Inserisci l’indirizzo email Tocca Invia Inserisci la password di accesso Fai tap su Avanti

Nota: prima di lasciare il dispositivo, ricorda di uscire dall’account. Per farlo tocca l’indirizzo di posta elettronica in alto al centro, dopodiché fai tap su Esci sotto l’intestazione “Scegli un account”.

Soluzione a “Non riesco ad accedere a Gmail”

Il mancato accesso a Gmail dipende 9 volte su 10 dall’aver dimenticato la password. Per fortuna, la soluzione è molto semplice: basta infatti eseguire la procedura di recupero dell’account e reimpostare la parola di accesso. Trovi la procedura completa per risolvere il problema legato alla frase “Non riesco ad accedere a Gmail dal cellulare” nella nostra guida su come recuperare la password Gmail in modo facile e veloce.

Conclusioni

La nostra guida su come accedere a Gmail termina qui. Sei a conoscenza di altri metodi “alternativi” per effettuare l’accesso all’indirizzo di posta elettronica di Google? Se stai ancora riscontrando problemi ad eseguire il login, lascia pure un commento qui sotto all’articolo o sulle nostre pagine social, il nostro team è lieto di darti una mano.

Ti potrebbe interessare anche: 10 mosse per eliminare un account Gmail