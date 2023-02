I nuovi Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra, presentati questa settimana, sono ora pronti al debutto sul mercato. Tra le tante iniziative che caratterizzano il lancio della nuova gamma S23 c’è anche la promozione lancio del Samsung Shop. Lo store ufficiale di casa Samsung propone i nuovi top di gamma con diversi vantaggi per gli utenti.

C’è la promo cashback che garantisce fino a 240 euro di rimborso sull’acquisto di alcune varianti selezionate di S23, S23 Plus e S23 Ultra. Da notare anche la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo con il trade in, anche grazie a 100 euro di contributo aggiuntivo offerto da Samsung. Sul Samsung Shop, inoltre, sono disponibili alcune versioni esclusive dei nuovi S23.

Per chi si affida allo store di Samsung, inoltre, c’è uno sconto sulla garanzia aggiuntiva Samsung Care oltre a vari altri vantaggi. Ecco i dettagli completi in merito.

Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra: ecco le promo del Samsung Shop

Affidarsi al Samsung Shop può essere un’ottima scelta per acquistare al lancio uno dei nuovi Samsung Galaxy S23 grazie alle varie promozioni che lo store della casa coreana mette a disposizione degli utenti che scelgono uno dei componenti della nuova famiglia di top di gamma.

Cashback fino a 240 euro sui nuovi Galaxy S23

La prima promozione da tenere d’occhio è quella relativa al cashback. Su alcune varianti dei nuovi S23, infatti, è disponibile un cashback fino a 240 euro per chi si affida all’acquisto tramite il Samsung Shop. I modelli in questione sono:

Samsung Galaxy S23 8/256 GB disponibile con cashback di 60 euro che porta la spesa per l’acquisto da 1.039 euro a 979 euro

disponibile con che porta la spesa per l’acquisto da 1.039 euro a Samsung Galaxy S23 Plus 8/512 GB disponibile con cashback di 120 euro che porta la spesa per l’acquisto da 1.349 euro a 1.229 euro

disponibile con che porta la spesa per l’acquisto da 1.349 euro a Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB disponibile con cashback di 180 euro che porta la spesa per l’acquisto da 1.659 euro a 1.479 euro

disponibile con che porta la spesa per l’acquisto da 1.659 euro a Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB disponibile con cashback di 240 euro che porta la spesa per l’acquisto da 1.899 euro a 1.659 euro

Per accedere alla promozione cashback è necessario accedere prima al programma Samsung Members.

Le colorazioni esclusive del Samsung Shop

Da notare, inoltre, che la gamma Galaxy S23 è disponibile con alcune colorazioni esclusive per chi si affida al Samsung Shop. In particolare, sono acquistabili solo sullo store ufficiale:

le colorazioni Graphite e Lime del Samsung Galaxy S23 e del Galaxy S23 Plus

e del le colorazioni Graphite, Sky Blue, Lime e Red del Samsung Galaxy S23 Ultra

Fino a 700 euro di sconto con il trade in

Per ridurre ulteriormente il costo legato all’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S23 è possibile sfruttare la promo Samsung+Valore con il trade in di un usato che consente di ottenere fino a 700 euro di sconto più ulteriori 100 euro di contributo aggiuntivo per chi restituisce un vecchio smartphone (la valutazione in questione è fatta in base a Galaxy S22 Ultra 1 TB ma è possibile accedere al programma con dispositivi di vari brand, richiedendo una valutazione preventiva). La promo trade in è cumulabile con la promo cashback.

Le altre promo del Samsung Shop per i Galaxy S23

A completare i vantaggi per chi sceglie il Samsung Shop per l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S23 troviamo le seguenti promo aggiuntive:

sconto del 30% sull’acquisto (contemporaneo allo smartphone) di un accessorio della gamma Galaxy Watch o Galaxy Buds

sull’acquisto (contemporaneo allo smartphone) di un accessorio della gamma sconto di 100 euro aggiungendo al carrello, insieme ad un S23, anche uno dei nuovi Galaxy Book3 Series

aggiungendo al carrello, insieme ad un S23, anche uno dei nuovi sconto del 50% sull’acquisto di accessori come caricabatterie e cover

sull’acquisto di accessori come e sconto del 30% su Samsung Care+ per danni accidentali e per danni accidentali e furto (durata 24 mesi)

Da notare, infine, che sul Samsung Shop è possibile scegliere di pagare:

tramite finanziamento fino a 30 rate mensili senza interesse e con prima rata a giugno 2023

fino a 30 rate mensili senza interesse e con prima rata a giugno 2023 con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite Klarna o PayPal

C’è tempo fino al 16 febbraio: ecco come sfruttare le promo

Le promozioni lancio del Samsung Shop per i nuovi Galaxy S23 termineranno il prossimo 16 di febbraio 2023. Ci sono, quindi, diversi giorni di tempo per scegliere ed acquistare uno dei nuovi top di gamma della casa coreana.

Per scoprire le promo del Samsung Shop dedicate ai nuovi Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra è possibile fare riferimento ai seguenti link. Vi basterà aggiungere lo smartphone al carrello e, eventualmente, scegliere quali promozioni e accessori aggiungere a quelle disponibili.

Samsung Galaxy S23 e S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Leggi anche: Samsung Galaxy S23 Ultra dopo 24h mostra già di cosa è capace (video)