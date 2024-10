Chi l’avrebbe detto che un giorno Google ed Apple avrebbero lanciato a distanza di poche settimane l’uno dall’altra, due smartphone molto, molto simili? Pixel 9 e iPhone 16 sono concettualmente, esteticamente e anche nell’esperienza d’uso due telefoni quasi gemelli, si posizionano sotto i top di gamma con un prezzo più abbordabile ma non sacrificano qualità e quantità, a fronte di rinunce più che altro sull’esperienza fotografica rispetto ai cugini “Pro”, sempre più orientati ad una nicchia di pubblico appassionato di tecnologia e/o fotografia.

È curioso il fatto che i due giganti americani abbiano messo insieme quasi contemporaneamente i pezzi di un puzzle che fino a qualche anno fa non sembrava così convincente. I modelli “base” sempre un po’ bistrattati adesso sono diventati dei top seller trainanti, quelli più amati e apprezzati dal grande pubblico. Smartphone finalmente maturi e completi, adatti a tutti e piacevolissimi nell’esperienza d’uso quotidiana. Ma quale dei due scegliere? O meglio, perché scegliere uno o l’altro? Proviamo a raccontarvelo nel nostro video e nel commento a seguire.

Google Pixel 9 vs iPhone 16: i modelli base scoppiettanti

Perché scegliere Google Pixel 9

Pixel 9 è uno smartphone completo, pratico, ben progettato ed efficace nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni sono giuste, la qualità costruttiva è elevata e la combinazione di hardware e software è addirittura più convincente che sul modello “Pro”, dove i limiti del Soc Tensor G4 possono lasciare qualche dubbio a chi cerca il massimo delle prestazioni. I vantaggi rispetto ad iPhone 16 sono senza dubbio nel display a 120 Hz, nella qualità dei selfie e della fotocamera ultrawide. Per il resto siamo lì, questione di finezze e di preferenze personali: Android 15 che sta per arrivare non è mai stato così simile ad iOS e iOS 18 non è mai stato così simile ad Android. C’è la questione funzioni di AI, Gemini è già realtà (azzoppata in Italia), Apple Intelligence si farà ancora attendere (in Italia) per il momento quindi non è una discriminante di peso. Perché non sceglierlo? Se si hanno già in casa prodotti dell’ecosistema Apple, non avrebbe senso preferirlo ad iPhone 16.

Perché scegliere Apple iPhone 16

iPhone 16 va scelto sicuramente se si è già nel mondo di Apple, non potrà essere di certo il Pixel 9 a farvi cambiare idea. Uno dei suoi vantaggi è nel metodo di sblocco con FaceID, un sistema che nel tempo continua a rimanere probabilmente il più efficace e pratico nel quotidiano, nonostante Pixel 9 possa vantare un lettore di impronte ultrasonico tra i più avanzati, veloci e sicuri sul mercato. iPhone 16 ha poi il miglior SoC in commercio, secondo solo al Apple A18 Pro presente sui modelli “Pro” del 2024, è una piattaforma hardware superiore a quella di Google, sia per prestazioni che per qualità tecnica. Va detto che la fluidità di utilizzo tra i due telefoni è simile, per non dire identica, ma se si vogliono giocare titoli AAA o sfruttare la potenza per montaggio video allora non c’è paragone, iPhone 16 stravince. Perché non sceglierlo? Lo schermo a 60 Hz è un delitto e l’hardware fotografico poteva sicuramente essere migliore, nonostante alla fine le foto e video vengano molto bene.