Realme è tornata alla carica in questo 2024 con una line-up tutta nuova pronta per soddisfare le esigenze di tutti. La famiglia Realme 12, arricchitasi recentemente di tre nuovi modelli, Realme 12 5G, Realme 12+ 5G e Realme 12x 5G, copre ora ampiamente le fasce di prezzo che vanno dai 150 ai 500 euro con l’aiuto dei già noti Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G.

Gli smartphone della casa sono già noti da tempo per il loro rapporto qualità prezzo accattivante, la chiave su cui fa leva questo brand ad ogni nuovo lancio, grazie anche a qualche sconto lancio per convincere ancor di più all’acquisto. Al di la della discriminante prezzo, si tratta di prodotti diversi tra loro sotto alcuni aspetti, quindi con questo contenuto vogliamo dipanare qualsiasi dubbio e aiutarvi a capire quale sia quello più adatto alle vostre esigenze.

Realme 12 5G e Realme 12x 5G, fatevi guidare dal prezzo

I più economici della famiglia Realme 12 sono Realme 12 5G e Realme 12x 5G: a livello estetico presentano diversi elementi in comune, e così è anche per le specifiche tecniche, ma ci sono alcune differenze che vale la pena approfondire. Certo, il cuore è sempre costituito dal SoC MediaTek Dimensity 6100+, e il display IPS LCD non varia poi molto nella diagonale (6,72 pollici con risoluzione Full-HD+ per Realme 12 e 6,67 pollici a risoluzione HD+ per Realme 12x), ma abbiamo altri elementi da considerare.

Quella che possiamo ritenere la differenza principale risiede nel comparto fotografico. Per entrambi c’è una doppia fotocamera posteriore, ma con un diverso sensore principale: Realme 12 può contare su una fotocamera 3X Zoom Portrait con sensore principale da 108 MP e sensore secondario per la profondità di campo da 2 MP, mentre Realme 12x offre un sensore principale S5KJN1 da 50 MP, associato sempre a un sensore secondario da 2 MP per la profondità. Ne consegue anche qualche differenza nelle funzionalità fotografiche, più complete sul primo modello.

La batteria potrebbe risultare simile, vista la medesima capacità (5000 mAh), ma in realtà nasconde un’altra differenza che per qualcuno potrebbe risultare particolarmente rilevante: Realme 12 offre infatti una ricarica rapida cablata da 45 W, mentre Realme 12x si ferma a 15 W.

Per il resto abbiamo notevoli somiglianze, quindi in linea di massima il nostro consiglio è questo: se volete pagare il meno possibile potete puntare su Realme 12x 5G, mentre se volete qualcosina in più sul comparto fotografico unita a qualche “chicca” in più potete puntare a Realme 12 5G. La differenza di prezzo non è enorme ma comunque rilevante in termini percentuali: il meno costoso viene proposto al prezzo consigliato di 199,99 euro (6-128 GB) o di 239,99 euro (8-256 GB), mentre con il secondo si sale a 299,99 euro (279,99 euro su Amazon). Realme 12x può contare su un paio di offerte di lancio: dal 20 al 24 maggio 2024 è disponibile a 179,99 euro su Amazon (in versione 6-128 GB), mentre dal 16 al 30 maggio 2024 è acquistabile a 219,99 euro (in versione 8-256 GB).

Differenze Realme 12 5G Realme 12x 5G SIM e MicroSD microSDXC (slot dedicato) microSDXC (slot condiviso con seconda SIM) Fotocamere 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF

2 MP, f/2.4, (sensore di profondità) 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.67″, PDAF

2 MP, f/2.4, (sensore di profondità) Batteria 5000 mAh, 45W 5000 mAh, 15W Prezzo 8/256 GB: 279,99€ 6/128 GB: 199,99€

8/256 GB: 239,99€

Realme 12+ 5G, il giusto compromesso tra qualità e prezzo

Realme 12+ 5G offre non solo una dotazione tecnica più interessante, ma anche una qualità dei materiali e della costruzione ancor più piacevole: basta citare il retro in finta pelle che al tatto offre un’ottima sensazione di morbidezza e finitura.

Lo smartphone ha un bel display da 6,67 pollici con tecnologia AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, con picco di luminosità massimo pari a 2000 nits e persino supporto all’HDR 10+: questo significa che non solo offre un’ottima riproduzione dei colori, ma anche che sarà ben visibile sotto il sole estivo (e non). A differenza degli altri due, c’è pure un lettore d’impronte digitali integrato nello schermo.

Un altro aspetto nel quale si fa maggiormente notare rispetto ai fratelli più economici è il comparto fotografico, quasi completamente rivisto rispetto ai due modelli visti più su: a bordo c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (perfetto per fare una panoramica più ampia in condizioni di buona luce ambientale) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP.

Non possiamo non citare la presenza di un processore più prestante: a bordo c’è infatti un Mediatek Dimensity 7050, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna (a seconda della versione). La batteria è sempre da 5000 mAh, ma si sale ulteriormente con la velocità di ricarica (67 W con cavo, per uno 0 a 100 in circa 40 minuti).

Realme 12+ 5G risulta dunque la scelta ideale per chi non vuole rinunciare alla multimedialità: il display è uno dei principali valori aggiunti, ed è accompagnato da un comparto fotografico più completo e da un processore più performante. A parità di memoria con Realme 12 5G, il prezzo di Realme 12+ 5G sale di 60 euro (359,99 euro), una cifra che in molti potrebbero considerare di investire, soprattutto se attenti ai punti appena citati. Per la variante più capiente da 12-512 GB la cifra sale a 419,99 euro.

Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G: per chi vuole il teleobiettivo

I tre appena visti sono i modelli lanciati sul mercato più di recente, ma la serie Realme 12 è composta da altri due smartphone Android. Parliamo di Realme 12 Pro 5G e di Realme 12 Pro+ 5G, lanciati nel nostro Paese nel mese di marzo 2024.

Con questi due si alza ulteriormente l’asticella, ma entra in gioco un particolare piuttosto “divisivo”, che alcuni utenti apprezzano e altri preferiscono evitare: stiamo parlando del vetro curvo per il display. Lo schermo è in entrambi i casi un AMOLED da 6,7 pollici con bordi edge, risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Su questi due modelli viene “abbandonata” MediaTek in favore di Qualcomm: Realme 12 Pro dispone del SoC Snapdragon 6 Gen 1, mentre Realme 12 Pro+ del SoC Snapdragon 7s Gen 2 (entrambi a 4 nm); tutti e due vengono proposti in versioni con 8 o 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’unico punto in comune è la fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP (16 mm, 112° FoV e apertura f/2.2): per il resto Realme 12 Pro dispone di un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP (con OIS e PDAF) e di un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP (con OIS e zoom ottico 2x), mentre Realme 12 Pro+ offre un sensore principale Sony IMX 890 da 50 MP (con OIS e PDAF) e un teleobiettivo OmniVision OV64B da 64 MP (con OIS e zoom ottico 3x). Lato selfie, le fotocamere sono da rispettivamente 16 e 32 MP.

Ecco in breve le differenze tra Realme 12 Pro+ e Realme 12 Pro:

Differenze Realme 12 Pro+ Realme 12 Pro Peso 196 g 190 g Processore Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) Frequenza CPU Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Fotocamera principale 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF, OIS

64 MP, f/2.8, 71mm, 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x zoom ottico

8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0″, 1.12µm 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75″, PDAF, OIS, 2x zoom ottico

8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0″, 1.12µm Fotocamera frontale 32 MP, f/2.5, 1/2.8″, 0.8µm 16 MP, f/2.5, 1/3.06″, 1.0µm Prezzi 8/256 GB: 399,99€

12/256 GB: 449,99€ 8/256 GB: 499,99€

12/512 GB: 549,99€

Realme 12 Pro 5G e Realme 12 Pro+ 5G sono dunque consigliati a chi ha maggiori pretese nel comparto fotografico, vista la presenza di un teleobiettivo con zoom ottico 2x o 3x. I “puristi” Qualcomm potrebbero preferirli anche per la presenta di chip Snapdragon, anche se a quel punto sarebbe meglio puntare direttamente allo Snapdragon 7s Gen 2 del Pro+. Tutto questo ha un prezzo: 12 Pro viene proposto a 399,99 euro (8-256 GB) e 449,99 euro (12-256 GB), mentre 12 Pro+ sale a 499,99 euro (8-256 GB) e 549,99 euro (12-512 GB).

Si inizia a passare a cifre consistenti, ma c’è da considerare un particolare: i due modelli in questione sono già sul mercato da un paio di mesi, quindi potrebbe essere più semplice riuscire a strappare qualche prezzo ribassato rispetto ai listini. Nel momento in cui stiamo scrivendo infatti, potete portarli a casa in offerta su Amazon a partire da rispettivamente 313 euro e 399,99 euro.

