Se utilizzate Samsung Health, l’applicazione del colosso asiatico dedicata alla gestione della propria salute, per tracciare il peso, il cibo e il caffè assunti avrete una spiacevole sorpresa nel corso dei prossimi giorni.

A quanto pare le tre funzioni appena descritte non sembrano essere particolarmente apprezzate e utilizzate dagli utenti, anche perché si tratta di dati che vanno inseriti manualmente e solo le persone più diligenti sembrano farne un uso continuativo.

Samsung ha quindi pubblicato, al momento sul sito tedesco, una notifica di cessazione dei tre servizi che non saranno più disponibili su Samsung Health a partire dal prossimo aggiornamento. Il cambiamento arriverà dunque con la versione 6.11 per dispositivi mobili e con la versione 4.1 per gli smartwatch.

I quadranti che visualizzano i tre dati interessati, peso, cibo e caffeina, non saranno dunque più in grado di mostrare tali valori e gli utenti saranno costretti a trovare qualche altra watch face da utilizzare. Gli utenti che hanno utilizzato finora Samsung Health per registrare il peso e altri dati dovranno dunque utilizzare altre applicazioni per tenere sotto controllo i cambiamenti.

Se utilizzate uno smartwatch per inserire tali dati, sappiate che con l’aggiornamento alla versione 6.11 non verrà più effettuata la sincronizzazione con lo smartphone per cui i dati acquisiti andranno persi dopo un certo tempo.

Il roll out degli aggiornamenti inizierà nei prossimi giorni, quindi avete poco tempo per trovare dei sostituti, a meno che non decidiate di non installare gli aggiornamenti di Samsung Health.