Se avete acquistato o avete intenzione di acquistare il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip c’è una raccomandazione per voi che arriva direttamente da Samsung e che dovrete tenere in considerazione se non volete perdere la garanzia del prodotto.

Il produttore coreano sconsiglia l’utilizzo di pellicole protettive sul display di Samsung Galaxy Z Flip, così come l’utilizzo di adesivi sulla scocca che tanto vanno in voga tra alcune persone per migliorare il grip degli smartphone o per personalizzarli a piacimento.

Secondo Samsung l’utilizzo di prodotti di terze parti di questo tipo potrebbe portare al danneggiamento del display o delle giunture, che in un dispositivo di questo tipo sono essenziali per il corretto funzionamento. In questo caso la garanzia non coprirà eventuali danni.

Dopo il disastro avvenuto con la prima versione di Samsung Galaxy Fold, con i problemi al display causati dalla rimozione da parte degli utenti della pellicola protettiva preinstallata (parte integrante dello schermo stesso), è normale che Samsung cerchi di dare tutte le raccomandazioni del caso.

Semaforo verde invece per l’utilizzo di case e cover protettive, tanto che ne è presente una già all’interno della confezione di vendita di Samsung Galaxy Z Flip.