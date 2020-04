In queste ore Samsung annuncia una importante novità che farà certamente contenti i tanti utenti muniti dell’ottimo Samsung Galaxy Watch Active 2: l’arrivo del calcolo della pressione sanguigna. Infatti, secondo quanto dichiarato dal colosso sud coreano, l’applicazione Samsung Health Monitor ha ricevuto l’approvazione da parte del Ministero della Sicurezza Alimentare e dei Farmaci (MFDS), che permetterà agli utenti di monitorare e tracciare l’andamento della pressione sanguigna.

Tracking pressione sanguigna per tutti

L’app, una volta affiancata al Samsung Galaxy Watch Active 2, opererà come un vero e proprio strumento medico per dare modo agli utenti di misurare la pressione sanguigna. Generalmente un’alta pressione sanguigna può portare ad importanti conseguenze per il cervello, cuore e reni. L’arrivo della funzionalità tramite l’app permetterà così agli utenti di avere una visione più approfondita della propria salute.

Come viene sottolineato da Taejong Jay Yang, Vice Presidente Senior del team Salute di Samsung, “l’app Samsung Health Monitor ha il potenziale di aiutare milioni di persone in tutto il mondo che sono affetta da ipertensione. Questo è uno dei tanti esempi di come Samsung stia integrando il suo hardware con il software per innovare il mercato mobile”.

Una volta terminata la fase di calibrazione con la classica macchina per la pressione sanguigna, gli utenti potranno procedere al tracciamento della pressione semplicemente tappando un tasto. Lo smartwatch si occuperà poi di analizzare la relazione fra i valori relativi alla calibrazione e la pressione sanguigna registrata tramite il sensore HR per il battito cardiaco.

La funzione verrà resa disponibile a partire dal Q3 2020 e verrà progressivamente estesa anche alla gamma di smartwatch Samsung Galaxy Watch. Si spera che, una volta disponibile, verrà affiancata anche dal tracking ECG attualmente rinviato.

