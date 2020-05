Mancano ancora diversi mesi prima del lancio ufficiale della gamma Samsung Galaxy Note 20, ma questo non ci limita nel mostrarvi quelle che potrebbero essere le colorazioni del top di gamma di Samsung al lancio. In questi ultimi giorni abbiamo parlato molto dei probabili sensori fotografici e della capacità della batteria, ma solo oggi possiamo scoprire quelle che potrebbero essere alcune delle varianti cromatiche di Samsung Galaxy Note 20.

Colorazioni in grigio, verde e rame

Secondo un inedito rumor Samsung avrebbe puntato su questi tre colori per Samsung Galaxy Note 20: grigio, rame e verde. Il modello Samsung Galaxy Note 20+, invece, potrebbe essere annunciato anche nella versione nera e rame. Sebbene le informazioni facciano riferimento al colore rame, è probabile che si tratti invece di una particolare variante oro.

Samsung potrebbe scegliere di abbracciare queste colorazioni per differenziare la gamma Samsung Galaxy Note 20 dai Samsung Galaxy S20, sebbene sia probabile che l’azienda presenterà ulteriori varianti nei mesi successivi al lancio. Un esempio è la variante Samsung Galaxy S20 Jennie Red in esclusiva con Korea Telecom, il più grande e importante operatore telefonico sud coreano.

Questo ci porta a pensare che anche Samsung Galaxy Note 20 potrebbe andare incontro ad una serie di personalizzazioni indirizzate ad alcuni particolari paesi. Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe essere presentato durante il Q3 2020 assieme a Samsung Galaxy Fold 2, ma ad oggi non abbiamo conferme della data precisa di lancio.

Che ne pensate di queste colorazioni? Acquistereste Samsung Galaxy Note 20 con la colorazione rame come quella presente in galleria? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.