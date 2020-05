Si fanno sempre più insistenti le voci che indicano l’assenza di una variante Ultra nella line-up di Samsung Galaxy Note 20. Ormai sembra indubbio il fatto che l’azienda di Seul declinerà lo smartphone col pennino in due versioni, una standard ed una “plus”, lasciando col cerino in mano coloro che speravano in un progetto concettualmente analogo a Samsung Galaxy S20.

Mancando una variante Ultra, i due Samsung Galaxy Note 20 non saranno un riferimento in termini di capacità della batteria e di riflesso in autonomia: su Samsung Galaxy Note 20+ dovrebbe esserci un display ampio quanto quello di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G peraltro con una frequenza di aggiornamento più elevata, il che accrescerà il dispendio energetico.

Non una buona notizia dunque il fatto che i rumor insistano su una batteria da circa 4.500 mAh su Samsung Galaxy Note 20+ di cui la scorsa settimana è emerso il codice – EB-BN985ABY – e adesso è stata certificata 3C in Cina insieme a quella di Samsung Galaxy Note 20: 4.370 mAh il primo, 4.000 mAh il secondo.

Il volume dello smartphone sarà generoso, per cui qualcuno potrebbe chiedersi come mai non siano pareggiati i 5.000 mAh di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, ma la ragione è da ricercare nella presenza della S Pen che inevitabilmente sottrae spazio alla batteria. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.