Ormai è difficile tenere il conto dei nuovi smartphone Xiaomi e Redmi, presentati a ritmo sostenuto dai due brand cinesi. Allo stesso modo anche gli aggiornamenti fioccano in continuazione, ufficiali e dedicati agli appassionati di modding che vogliono unire prezzo e qualità a un’esperienza diversa da MIUI. Oggi tocca a Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max.

Nuove custom ROM per Redmi Note 9 Pro

Da noi è arrivato come Redmi Note 9S, ma si tratta dello stesso smartphone, per il quale sono disponibili alcune custom ROM che vi permettono di cambiare, anche drasticamente, l’esperienza d’uso. Il primo passo da effettuare è quello di sbloccare il bootloader, operazione che può richiedere un tempo di attesa di un paio di settimane. Successivamente è necessario installare una custom Recovery, come TWRP oppure OrangeFox, indispensabile per installare ROM alternative.

Si parte da Xiaomi.EU, ROM sostanzialmente identica a quella originale, basata sulla versione cinese e arricchita del supporto multilingua oltre che di numerose funzioni non disponibili nei mercati internazionali.

Sono state ovviamente rimosse le applicazioni pensate per il mercato cinese e tutte le pubblicità, per godersi al meglio l’interfaccia pensata da Xiaomi per i propri smartphone. Potete scaricare la ROM a questo indirizzo.

Se invece cercate una esperienza Android stock, senza particolari personalizzazioni, potete rivolgervi a questo port, non ufficiale, di LineageOS 17.1, privo delle Google App che vanno scaricate e installate separatamente. Ci sono alcuni problemi, come la mancanza dell’audio Bluetooth e il SELinux impostato su permissivo, ma se la cosa non vi crea problemi potete dargli un’occhiata scaricando questa ROM.

Se invece cercate un’esperienza in stile Google Pixel, ecco Evolution X, anche in questo caso in versione non ufficiale, con le Google app preinstallate e numerose chicche che si trovano solo sui Pixel. Potete scaricare la ROM< che risulta compatibile anche con Redmi Note 9 Pro Max, visitando questo indirizzo.

MIU I 11.0.0.0 per Redmi Note 9 Pro Max

Non servono invece modifiche di sistema per installare la nuova MIUI 11.0.2.0 per Redmi Note 9 Pro Max in versione Global. È ovviamente basata su Android 10 e la principale novità è legata alle patch di sicurezza del mese di aprile, insieme a una serie di miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità.

Potete scaricarla manualmente a questo indirizzo o verificare la presenza dell’aggiornamento nelle Impostazioni del vostro smartphone. Segnaliamo inoltre che è stato rilasciato il codice sorgente del kernel di Redmi Note 9 Pro, che può essere scaricato da Github utilizzando questo link, nel caso vogliate metterci mano o più semplicemente curiosare.