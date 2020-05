Come scaricare e installare Realme Link su smartphone, nonostante la mancata disponibilità sulla versione italiana del Google Play Store? Niente canali terzi, solo soluzioni ufficiali per poter installare sul proprio smartphone Android l’app che il produttore cinese ha ideato per gestire cuffie, smartwatch e smartband, oltre ai propri prodotti IoT.

Dunque, parliamo di un’applicazione che consente di trasformare il telefono in un vero e proprio centro di controllo dal quale visualizzare, utilizzare e controllare tutti gli indossabili e i prodotti per la casa intelligente di casa Realme. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e vediamo subito come scaricare e installare Realme Link, bypassando il Play Store.

Come scaricare Realme Link (download APK)

Il modo più semplice e immediato per scaricare Realme Link sarebbe utilizzare il Play Store, se non fosse che, nonostante sia lì presente ormai da alcune settimane, non è attualmente scaricabile in Italia. E allora come fare? Semplice, basta cercare e scaricare il file .APK di Realme Link al di fuori dello store di applicazioni di Google.

E qui interviene il sito web ufficiale stesso di Realme che, nella sezione riservata alle app proprietarie, permette di effettuare il download dell’APK cliccando un semplice link. Nel caso in cui vi si presenti un avviso di sicurezza che segnala la possibile insorgenza di eventuali danneggiamenti al dispositivo, non temete, si tratta di un file ufficiale, perciò sicuro.

Comunque la pagina del sito di Realme in cui trovare il file APK è questa, mentre se desiderate scaricare direttamente il file di installazione di Realme Link, seguite il link qui sotto.

Scarica il file APK di Realme Link

Come installare Realme Link tramite APK

Una volta effettuato il download del file, per installare Realme Link non resta altro da fare che trasferirlo sullo smartphone, qualora lo abbiate scaricato da PC, o soltanto aprirlo se già si trova nella memoria del telefono.

Cliccandoci su, lo smartphone potrebbe richiedere il vostro consenso per installare app scaricate da fonti terze che non siano il Google Play Store. Ad autorizzazione concessa non vi resta che attendere il completamento dell’installazione di Realme Link e accedervi.

Fatto questo, l’app ci invita a selezionare il proprio Paese d’appartenenza e, non essendo ancora disponibile in Italia, è logico non trovare elencato il nostro bel paese. Selezioniamo perciò una delle nazioni presenti, per poi accedere col proprio account Realme e aggiungere uno o più dispositivi all’elenco visibile sulla schermata principale. Tutto qua.

Comunque, nel caso in cui riscontriate dei problemi nel collegamento di cuffie, smartwatch o smartband che siano, bisogna pazientare ancora per la versione italiana, che sarà scaricabile direttamente dal Play Store.