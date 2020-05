Realme sarebbe pronta a lanciare un nuovo smartphone nel corso delle prossime settimane, o almeno questo è quello che traspare a seguito di un importante leak ottenuto dall’ente di certificazione TENAA. Tramite esso, infatti, quest’oggi abbiamo modo di conoscere il probabile design e le specifiche tecniche di Realme X50 Pro Player Edition. Evidentemente legato in qualche modo al modello Realme X50 Pro 5G, il protagonista del leak di quest’oggi sarebbe il successore diretto di fascia alta.

Punch hole e fotocamera quadrupla

Second il TENAA, il terminale con model number RMX2072 avrebbe un pannello frontale OLED da 6,44 pollici con risoluzione da 2400 x 1800 e sensore per le impronte digitali integrato all’interno del display. Dal design dello smartphone di Realme è individuabile una fotocamera punch hole nell’angolo in alto a sinistra con due fotocamere (16 MP + 2 MP) e una buona ottimizzazione delle cornici.

Dal punto di vista tecnico sarebbe previsto un SoC octa-core da 2.8 GHz con tagli di memoria da 6/8 e 12 GB di RAM e con 128/256 e 512 di storage interno. Il comparto fotografico sarebbe affidato ad un sistema quadruplo, a semaforo, con sensore principale da 48 MP, uno grandangolare da 8 MP e gli ultimi due da 2 MP l’uno.

Come vi avevamo indicato in quest’altra news, Realme X50 Pro Player Edition verrà presentato in Cina il prossimo 25 maggio. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda il prezzo di listino né l’eventuale arrivo anche nel nostro Paese, ma siamo certi che lo sapremo nel corso dei prossimi giorni o direttamente durante l’evento di lancio ufficiale.