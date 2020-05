Il prossimo smartphone di casa POCO è sempre più tangibile ormai, specie con l’indiscrezione di oggi. Nuove immagini, ma soprattutto nuove conferme, di quanto vociferato finora, per un POCO F2 Pro che ci risulta sempre più somigliante a Redmi K30 Pro, in bella mostra in copertina.

Immagini e dettagli di POCO F2 Pro

Il secondo smartphone di casa POCO del nuovo decennio è ormai a un passo dal debutto, ragion per cui indiscrezioni del genere sono da considerare sempre più veritiere a questo punto.

La fonte è il noto leaker Ishan Agarwal che ha appena condiviso sul proprio profilo Twitter un leak su POCO F2 Pro con tanto di immagini e dettagli vari.

Dunque, uno smartphone a tutto schermo, come tanti, Redmi K30 Pro incluso che, a giudicare dai bordi che abbracciano il display, è evidente gli somigli parecchio.

Ulteriore indizio ad avvalorare tale ipotesi, le quattro colorazioni di POCO F2 Pro, che si dovrebbe presentare in grigio/nero, in blu, in viola e in bianco. Per il resto, l’informatore conclude con le varianti di memoria interna disponibile, 128 e 256 GB.

Dunque, tutto quello che sappiamo di POCO F2 Pro coincide con quanto già visto per Redmi K30 Pro. Per la certezza, attendiamo la presentazione, ormai imminente.