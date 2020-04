Il 2020 è sicuramente un anno molto importante per OPPO. Infatti, l’azienda non solo ha catalizzato l’interesse di tantissimi utenti per le ottime qualità e prestazioni di OPPO Find X2 Pro, ma anche per essere finalmente riuscita ad accedere al programma Android Enterprise Recommended di Google.

OPPO entra nel programma AER di Google

Questo, per chi non lo sapesse, certifica quelli che l’azienda statunitense considera come i terminali adatti ad un utilizzo aziendale. Al momento il programma conta più di 150 dispositivi i quali, per accedervi, devo soddisfare alcuni requisiti stringenti:

assicurare aggiornamenti di sicurezza entro 90 giorni dal rilascio da parte di Google per un periodo di 3 anni;

essere sbloccati e non legati ad un rivenditore;

soddisfare requisiti hardware minimi;

In queste ore, per la prima volta in assoluto, alcuni smartphone OPPO rientrano all’interno del programma Android Enterprise Recommended di Google. Nello specifico parliamo di OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro e OPPO Reno 3 Pro.

Per l’occasione, OPPO ha attivato anche una pagina web in cui sottolinea i vantaggi nello scegliere uno dei tre smartphone per l’ambiente aziendale. Si parla di aggiornamenti di sicurezza per 3 anni dalla data di lancio, l’update ad almeno una major release di Android e altro.

