OnePlus conferma la sua strategia riguardante i nuovi smartphone “economici”, come l’atteso OnePlus Z: non si tratta però di un ritorno alle origini, ma di una scelta precisa derivante da un piano a lungo termine. Scopriamone di più grazie alle parole rilasciate da Pete Lau.

Altri smartphone “economici” in arrivo: ecco la strategia OnePlus

I prezzi degli smartphone OnePlus sono saliti, poche chiacchiere: OnePlus One è uscito a 299 euro (269 nella versione con 16 GB di memoria), OnePlus 8 Pro ha un prezzo di listino di 919 euro (1019 euro per la versione 12-256 GB). Ovviamente parliamo di anni di differenza e di prodotti molto più completi (o con meno compromessi), ma è innegabile che la strategia iniziale della casa cinese e il target siano almeno in parte cambiati.

Proprio per questo gli utenti attendono con ansia l’arrivo di OnePlus Z, uno smartphone di fascia media che promette un prezzo di listino decisamente più interessante. Questo però non dovrebbe essere l’unico prodotto dal prezzo più abbordabile, almeno secondo le parole del CEO Pate Lau rilasciate in un’intervista a Fast Company. Questo probabilmente l’estratto più interessante:

“Una volta conosciuta per la vendita di buoni telefoni con prezzo difficili da credere, OnePlus vuole ora tornare a telefoni più convenienti e allo stesso tempo espandersi in nuove categorie di prodotti.”

Nel periodo della sua nascita, OnePlus è stata “costretta” a mantenere certi prezzi per farsi conoscere e guadagnare la sua fetta di mercato, ma ora? Il ritorno a smartphone più economici non costituirà un vero “ritorno alle origini”, ma rivela la strategia di OnePlus di espandersi, con l’intento di costruire un vero e proprio ecosistema.

OnePlus ha già in parte allargato i propri orizzonti: lo abbiamo visto con le cuffie (come le ultime OnePlus Bullets Wireless Z o le attese OnePlus Buds), e anche con OnePlus TV in India. Se OnePlus lanciasse sul mercato dispositivi di qualità a prezzi più bassi, andando a coprire diverse fasce, sarà decisamente più semplice coinvolgere clienti nell’ecosistema che OnePlus pare voler realizzare.

In ogni caso, ecosistema o non ecosistema, immaginiamo che gli utenti saranno ben felici di poter accogliere smartphone OnePlus dai prezzi più abbordabili, o no? Fateci sapere la vostra nel solito box.

