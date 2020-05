Una delle ultime occasioni per mettere le mani su un OnePlus 7T ad un prezzo che non era mai stato così vantaggioso, almeno non sui canali di vendita ufficiali. Sul top di gamma “economico” della seconda parte del 2019, OnePlus ha avviato una campagna promozionale in tutta Europa che in Italia ne abbatte il prezzo di listino di 60 euro.

Non è stato comunicato né il numero di unità coinvolte e neppure la scadenza della promozione, per cui immaginiamo si tratti di un’iniziativa che andrà avanti fino all’esaurimento delle scorte in modo da far posto alla gamma smartphone del 2020. OnePlus 7T, dunque, dai 599 euro di listino della variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.0 è acquistabile a 539 euro con spedizione gratuita, sia in colorazione Glacier Blue che in Frosted Silver.

OnePlus 7T è un prodotto più che valido ed attuale, merito del SoC Qualcomm Snapdragon 855+ e dello schermo Fluid Display a 90 Hz. Se la serie OnePlus 8 non vi ha convinti fino in fondo, la promozione su OnePlus 7T può rappresentare un’ottima opzione per portarsi a casa uno smartphone dalla comprovata affidabilità con uno sconto di circa il 10% del prezzo di listino.

