Vorreste uno smartphone OnePlus ma il portafogli non sorride? L’azienda di Carl Pei e soci potrebbe avere la proposta che fa al caso vostro. Fino al 22 giugno il prezzo di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro viene tagliato rispettivamente di 100 e di 160 euro, indipendentemente dalla configurazione di memoria e dalla colorazione scelte.

In questo modo OnePlus 7 nella variante da 6 GB di RAM e 128 GB di storage passa da 559 euro a 459 euro mentre la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage la si porta a casa con 509 euro invece che 609 euro, entrambe nell’unica colorazione disponibile Mirror Gray.

Acquista OnePlus 7 da 459 euro

OnePlus 7 Pro invece lo si può acquistare a partire da 549 euro per la configurazione da 6+128 GB dai 709 euro di partenza, mentre per le varianti da 8+256 GB e 12+256 GB servono rispettivamente 609 e 669 euro. Tre le colorazioni disponibili, Mirror Gray, Nebula Blue e Almond.

Acquista OnePlus 7 Pro da 549 euro

Per via dei ritmi serrati dell’azienda cinese OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro possono sembrare dei prodotti “vecchi”, ma in realtà la loro presentazione risale al maggio del 2019 e si tratta di prodotti tutt’altro che obsoleti: oltre a possedere entrambi le rapidissime memorie UFS 3.0 sono motorizzati dallo Snapdragon 855, un SoC capace di garantire prestazioni di rilievo per anni.

Come giudicate il taglio al prezzo deciso da OnePlus?