Ci sono alcune interessanti novità per Rabona Mobile, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone, che a partire da oggi proporrà un’offerta chiamata Rabona Cross.

Si tratta di una soluzione tutto incluso che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti e 8 giga di traffico dati in 4G (con velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps) al costo di 3,99 euro al mese.

Rabona lancia due nuove offerte per Sì, Pronto!?!

Sempre da oggi sono disponibili due nuove offerte di Sì, Pronto!?!, il nuovo brand secondario di Rabona: stiamo parlando di Subito e Prima.

Subito prevede un canone di 4,99 euro al mese (con 5 euro come costo di attivazione) e mette a disposizione degli utenti 3.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 300 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati.

Prima ha invece un canone di 8,99 euro al mese (con un costo di attivazione di 1 euro) e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati.

Queste due nuove offerte sono disponibili per chi effettua la portabilità da un altro operatore e per chi attiva un nuovo numero.

