Il team di YouTube Music continua a migliorare questo servizio introducendo nuove funzionalità e due sono state aggiunte nelle scorse ore: stiamo parlando delle playlist collaborative e di quelle assistite dall’apprendimento automatico.

Per quanto riguarda le playlist collaborative, si tratta di una soluzione adottata anche su altri servizi streaming e che può rivelarsi efficace per incentivare l’ascolto social: grazie ad essa, infatti, gli utenti possono creare una playlist in YouTube Music e condividere un collegamento per consentire ad altri di aggiungere brani.

Le playlist di YouTube Music si affidano al machine learning

Passando alle playlist assistite dal machine learning, si tratta di un sistema grazie al quale gli utenti ricevono dei consigli sui brani da aggiungere alle proprie playlist (sono basati sulle canzoni attuali e sulle tendenze di ascolto). Gli utenti avranno persino la possibilità di creare una playlist vuota e riempirla di consigli basati esclusivamente sul nome della playlist.

L’interfaccia mostra un elenco con sette brani con la copertina dell’album, il titolo e l’artista con a destra un pulsante “Aggiungi”:

Queste nuove funzionalità sono in fase di rilascio ed al momento sono disponibili soltanto per una ristretta cerchia di utenti. L’ultima versione dell’app è disponibile nel Google Play Store: