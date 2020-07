Dal report “Mobile Phone Value Index for the First Half of 2020” di Huishoubao (azienda specializzata nel riciclaggio di telefoni) arriva un prestigioso riconoscimento per Xiaomi: il colosso cinese, infatti, è stato considerato il brand del settore degli smartphone che può vantare il miglior rapporto qualità-prezzo nel primo semestre del 2020.

Stando a tale report, Xiaomi è il marchio di telefonia mobile più conveniente nella prima metà di quest’anno, seguito in classifica da OnePlus e Black Shark. Subito dopo il podio si piazzano i telefoni di Huawei e HONOR mentre Apple, che in precedenza occupava la prima posizione, è scesa alla sesta.

Xiaomi ha anche un alto indice di conservazione

La classifica prende in considerazione la velocità con cui i possessori di smartphone mantengono le loro varie marche di telefoni cellulari e Xiaomi ha un indice di conservazione del marchio di 76,14.

Tuttavia, in termini di specifici modelli top di gamma, Huawei P40 Pro si è classificato come il telefono con il valore più alto, seguito da HONOR 30 Pro. Nella Top 10 si trovano anche OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Tencent Black Shark Game Phone 3 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Nubia Red Devils 5G, Vivo NEX 3S, OPPO Find X2 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra.