In attesa di capire come e quando entreremo nella “fase 2” del Coronavirus in cui il Governo permetterà la riapertura di alcuni settori produttivi, alcuni malintenzionati continuano ad utilizzare i social network per condividere informazioni false e bufale. Infatti, nonostante l’arrivo del fact checking su WhatsApp circa le bufale relative al Coronavirus, l’applicazione di instant messaging di Facebook continua ad essere il canale preferito per la condivisione capillare di notizie false.

Bufala WhatsApp sulla riapertura attività

L’ultima ha come protagonista una falsa foto con tanto di logo dell’Ansa circa il calendario di apertura di alcune attività. Inutile dire che si tratta ovviamente di una bufala, anche piuttosto grave, che sfrutta il logo dell’Agenzia per assumere un tono di ufficialità. L’Agenzia Ansa, appresa la notizia, ha immediatamente sporto denuncia alla Polizia Postale che nel mentre sta portando avanti le indagini per risalire ai responsabili.

Come sempre vi esortiamo a prestare molta attenzione alle informazioni che ricevete su WhatsApp e sui social network in generale, anche se provenienti da persone fidate e/o familiari. Tutte le notizie sul Coronavirus, le riaperture degli esercizi commerciali e tanto altro, possono essere recepite tramite i canali ufficiali del Governo. Diffidate quindi da eventuali news o messaggi la cui fonte non sia immediatamente verificabile.