Se siete residenti nelle province di Ravenna, Ferrare e Forlì-Cesena, è probabile che nelle prossime due settimane andrete incontro a qualche disservizio della rete 3G Vodafone per via di alcuni lavori sulla infrastruttura. Di questi problemi saranno coinvolti anche gli utenti muniti di SIM dei vari operatori mobile virtuali (MVNO) che utilizzano l’infrastruttura dell’operatore rosso.

Problemi sulla rete 3G per 2 settimane

Operatori come Noitel Mobile e NTmobile hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli eventuali disservizi per chi è munito di smartphone che naviga in 3G, mentre realtà di maggior rilievo come Lycamobile e ho. Mobile non hanno rilasciato nessuna informativa in merito ad eventuali problemi di rete.

Secondo quanto dichiarato da Optima in un comunicato ufficiale, si fa esplicito riferimento al “potenziamento delle infrastrutture di rete […] a partire dal 20/07/2020 e per un massimo di due settimane. Se rientri in queste provincie, nel suddetto periodo potrai continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, ma si potrebbero verificare delle interruzioni della navigazione Internet per il tempo necessario alla conclusione dell’attività“.

Stessa cosa, ma con toni leggermente diversi anche da parte di Noitel, ma resta piuttosto probabile che nelle prossime ore tutti gli operatori mobile virtuali di Vodafone (1Mobile, BTMobile, Daily Telecom Mobile, Lycamobile, Noitel Mobile, NTmobile, Rabona Mobile, Optima Mobile, ho. Mobile, Withu Mobile) invieranno tale comunicazione via SMS a tutti gli eventuali clienti interessati da questi problemi di rete.

Avete per caso ricevuto comunicazioni da parte di un MVNO di Vodafone? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

