In queste ore Vodafone pubblica i risultati fiscali relativi al Q2 2020 aggiornati al mese di giugno 2020. Come c’era da aspettarselo, l’operatore rosso vede una importante flessione delle entrate per via del Coronavirus, ma ci sono importanti novità per l’operatore semivirtuale ho. Mobile.

Ricavi giù ma molto bene ho. Mobile

I dati finanziari relativi al mercato italiano vedono un calo del 6,5% che si fermano a 1,12 miliardi di euro. La pandemia ha comportato un calo piuttosto marcato dei ricavi relativi ai servizi pari all’1,3%, anche per quanto riguarda la componente business.

Il lockdown sembra avere avuto un impatto anche per via della riduzione delle entrate dovute al roaming, ma è stata registrata una riduzione della quota di clienti che hanno abbandonato l’operatore per passare ad altri lidi; il churn rate si attesta adesso a -24.4% rispetto al 24,7% del primo trimestre 2020.

Bene la componente di contratti per la telefonia fissa con una crescita di clienti che passano a 45.000 rispetto ai 31.000 del Q1 2020, ma continuano a pesare i ricavi mancati per quanto riguarda il segmento mobile. In questo ambito l’operatore rosso registra ricavi pari a 815 milioni di euro, pari ad una flessione del 9,9%, mentre crescono quelli relativi al fisso con il +4,1%.

Calano i clienti mobile di Vodafone (19.017.000 contro 19.245.000 del trimestre precedente) ma aumentano considerevolmente quelli relativi al semivirtuale ho. Mobile; in questo caso si registra il raggiungimento della quota di 2 milioni di clienti attivi.