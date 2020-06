Dopo avervi parlato dell’interessante sconto di 330 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S20 tramite Vodafone Happy Black, in queste ore il programma di fidelizzazione a pagamento di Vodafone stuzzica la curiosità dei suoi clienti offrendo 1 mese gratuito di Now TV Cinema o Entertainment.

Mese gratuito su Now TV o sconto Coin

I clienti Vodafone Happy Black possono decidere di sfruttare 1 mese gratuito per il Pass Cinema o Pass Entertainment di Now TV. Il primo permette la visione di oltre 1000 titoli e le prime visioni, mentre il secondo dà l’accesso a tutte le serie TV, show e produzioni Sky Original comprensivi anche di documentari.

Il mese gratuito è a disposizione per i nuovi clienti Now TV o per chi lo è già dal 27 maggio 2020 e che non hanno ancora sfruttato il periodo di prova gratuita per il Pass scelto. Concluso il mese di prova, il costo del Pass verrà automaticamente rinnovato e sarà pari a 9,99 euro al mese, salvo disdetta del profilo fino a 24 ore prima del rinnovo automatico. Gli utenti potranno richiedere il mese gratuito fino al prossimo 30 giugno 2020, mentre il codice sconto ottenuto tramite Vodafone Happy Black sarà attivabile fino al prossimo 5 luglio 2020.

I clienti non interessati al palinsesto offerto dal servizio di streaming video di Sky, potranno però sfruttare uno sconto del 25% con Coin. Infatti, utilizzando il codice sconto univoco all’interno del sito web coincasa.it, i clienti Vodafone Happy Black potranno godere di un importante sconto su tutti i prodotti presenti sullo store digitale ad eccezione di Coincasa Design.

Gli utenti potranno utilizzare lo sconto anche nei negozi Coin, Coin Excelsior e nei negozi Coincasa; in questo caso sarà necessario esibire il codice sconto in cassa al momento dell’acquisto della merce. La spedizione standard in Italia è completamente gratuita (tranne per l’acquisto di mobili o prodotti dall’estero) per ordini superiori a 100 euro.

