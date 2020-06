Il programma di fidelizzazione a pagamento Vodafone Happy Black permette ai clienti Vodafone di sfruttare sconti e promozioni decisamente interessante. Da oggi e fino al prossimo 30 giugno, gli utenti Vodafone Happy Black potranno godere di uno sconto di 330 euro per acquistare Samsung Galaxy S20 5G al prezzo incredibile di 699,99 euro invece di 1029,99 euro.

Samsung Galaxy S20 a 699,99 euro

Lo sconto in questione è ad appannaggio di tutti i clienti iscritti al programma di fedeltà a pagamento Vodafone Happy Black e per i soli centri Vodafone che aderiranno all’iniziativa. Per ottenere lo sconto in questione e avere così diritto ad acquistare il top di gamma di Samsung ad un prezzo mai visto prima, bisogna accedere al catalogo Vodafone Happy Black all’interno dell’applicazione mobile MyVodafone (download in fondo alla news), selezionare lo smartphone e attenere l’arrivo del codice promozionale tramite SMS.

Una volta ricevuto il codice sconto, il cliente Vodafone interessato dovrà recarsi in un centro Vodafone con il codice promozionale a portata di mano, oppure effettuare l’iter direttamente in loco con l’ausilio del negoziante. Considerando che l’iniziativa dipende ovviamente dalle giacenze di magazzino del negozio Vodafone di zona, il nostro consiglio è quello di accertarsi della sua disponibilità chiamando il negozio prima di fare richiesta del codice promozionale.

