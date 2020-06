L’App ufficiale di Very Mobile, l’operatore virtuale di WindTre, disponibile per sistemi Android e iOS si aggiorna implementando nuove funzioni e correggendo alcuni bug.

L’applicazione era già stata aggiornata alla versione 1.3.1 il 28 aprile scorso, aggiungendo in quell’occasione il metodo di pagamento tramite PayPal per la ricarica automatica, mentre con l’aggiornamento attuale è possibile impostare la linea preferita tra le varie SIM Very Mobile presenti nel dispositivo, in modo da gestire quest’ultima in modo più agile.

Su entrambi i sistemi operativi inoltre è stato corretto un fastidioso bug che, in casi circoscritti, notificava erroneamente la mancanza di credito per il rinnovo dell’offerta. Nonostante questo bug fosse solo visivo e non implicasse l’impossibilità del rinnovo della tariffa è stato comunque segnalato in massa sui social di Very Mobile che non hanno perso tempo a correggerlo.

App Very Mobile: migliorata l’interfaccia utente

Le novità dell’aggiornamento però non si fermano qui: sull’App Store è stato alleggerito il processo di cambio della password e migliorata l’attivazione della ricarica automatica. Sul Play Store, invece, è stato modificato il bottone di ricarica automatica per correggere un errore che ne causava l’errata visualizzazione.

Un aggiornamento all’insegna del miglioramento dell’interfaccia utente quindi, pensato per rendere più agevole la navigazione all’interno dell’applicazione. Grazie all’App di Very Mobile i clienti hanno la possibilità di attivare la propria SIM tramite un processo di video-riconoscimento guidato, gestire le SIM intestate e rimanere aggiornati su bundle e consumi.