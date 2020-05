Google aggiorna Trascrizione Istantanea, un’app di accessibilità creata per le persone sorde e con problemi di udito. La versione 3.0 introduce ora alcune nuove funzionalità: “Parole personalizzate” e “Vibra quando si pronuncia il nome”, fra le altre. Importanti novità anche per Google Amplificatore, un’app che consente di amplificare i suoni circostanti. Ma facciamo un passo per volta

Le novità di Trascrizione Istantanea 3.0

Le due novità accennate della versione 3.0 di Trascrizione Istantanea rendono l’app ancora più utile e completa. Le troviamo entrambe nel menù delle impostazioni, dove è possibile personalizzarle e utilizzarle in questo modo.

La funzione “Parole personalizzate” permette di aggiungere determinati nomi o parole che il telefono fatica a riconoscere perché assenti dal dizionario di default. Dunque, per far trascrivere all’app lemmi che utilizziamo abitualmente, basta aggiungerli all’opzione specifica presente e il gioco è fatto.

La seconda funzione aggiunta nella versione 3.0 di Trascrizione Istantanea, “Vibra quando si pronuncia il nome“, come intuibile, consente di far sì che lo smartphone vibri non appena percepisca un nome specifico salvato. Utile in diversi scenari, pensiamo ad esempio quando qualcuno che ci circonda pronuncia il nostro nome, o altre situazioni simili.

Oltre a queste due aggiunte, l’app ora è in grado di supportare 70 lingue e consente di cercare in maniera più semplice le trascrizioni passate attraverso una barra di ricerca abilitando l’opzione “Salva trascrizione”, disponibili per tre giorni.

Come aggiornare Trascrizione Istantanea

Per utilizzare queste funzionalità, è necessario aggiornare l’app Trascrizione Istantanea alla versione 3.0. Per farlo potete far riferimento sul Google Play Store (dal badge a seguire), oppure scaricare il file .APK direttamente da questo link.

Google Amplificatore funziona con le cuffie Bluetooth

Sempre legate alle app di accessibilità di Google, l’azienda aggiorna anche Sound Amplifier (noto da noi come Amplificatore), il servizio che, attraverso delle cuffie, consente per l’appunto di amplificare i suoni ambientali più vicini e di ridurre viceversa quelli più lontani.

Tale applicazione, disponibile sul Play Store per gli smartphone con Android 6.0 o più recenti, funziona ora anche con le cuffie Bluetooth. L’immediato vantaggio sta nella possibilità di posizionare il telefono più vicino alla sorgente audio da amplificare (una TV ad esempio) per poter ascoltare in maniera più chiara. Sui Pixel, ora è possibile anche amplificare i media in riproduzione sul telefono.