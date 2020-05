Torniamo a parlare di TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, anche se questa volta non lo facciamo presentarvi delle nuove offerte, bensì per un paio di informazioni di servizio che potranno tornare utili ai clienti attuali e futuri dell’operatore. In particolare, le novità riguardano il roaming marittimo e il meccanismo per il passaggio delle eSIM da un dispositivo ad un altro.

TIM in Nave: il roaming marittimo costa di meno

A dirla tutta si tratta di una condizione di servizio che era stata aggiornata lo scorso 26 aprile, tuttavia TIM ha deciso di diffondere la notizia soltanto adesso. Dal momento che il dato positivo per i clienti rimane, vediamo di cosa si tratta.

Il servizio TIM in Nave, ovvero il roaming marittimo, adesso costa di meno: dallo scorso 26 aprile il costo previsto da TIM è passato da 0,79€cent/KB a 0,263€cent/KB (IVA inclusa).

L’attivazione di TIM in Nave in mare aperto – identificato come [email protected] o con un codice che inizia per 901 – viene comunicata al cliente da un SMS apposito, che illustra anche costi, condizioni e modalità di disattivazione.

Il servizio di roaming marittimo è attivo su MSC Crociere, Cruise & Maritime Voyages, Majestic International Cruise, Mano Maritime, Star Clipper, Grandi Navi Veloci (GNV), SNAV, Grimaldi Lines, Tirrenia, Moby Lines, Superfast, Finnlines, Brittany Ferries, Unity, Corsica Ferries, Corsica Linea, Ventouris Ferries, Abou Mehri, Intership, Compagnie du Ponant, European Seaways, Polferries e Oceanwide Expeditions, Vidanta e CroisiEurope.

Per maggiori informazioni su TIM in Nave e sulle altre offerte dedicate alla navigazione, potete visitare il sito https://www.tim.it/offerte/mobile/estero/allestero/tim-nave oppure rivolgervi al Servizio Clienti 119.

Novità per le eSIM da luglio 2020

Con appositi SMS informativi, TIM sta informando i propri clienti con eSIM che dall’1 luglio 2020 potrebbero non riuscire a trasferire la propria eSIM dal dispositivo in uso ad uno diverso.

In questa eventualità, il cliente dovrà rivolgersi ad un negozio TIM e richidere il cambio eSIM, il cui costo (15 euro) verrà riaccreditato fino al 31 dicembre 2020. A quanto pare, non dovrebbero verificarsi interruzioni di servizio.

Ecco il testo del messaggio ricevuto da alcuni clienti:

«Gentile cliente, ti informiamo che, a partire dal 1/7, in seguito ad aggiornamento tecnologico delle nostre piattaforme di rete, si potrebbe verificare l’impossibilità di installare la tua TIM eSIM su un dispositivo diverso da quello attualmente già in uso.

Per info e dettagli chiama il 119».

