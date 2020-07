La qualità del display e del comparto fotografico rappresentano ad oggi alcuni degli aspetti più importanti a cui si presta attenzione prima di acquistare uno smartphone. Gli smartphone di fascia alta, così come quelli di fascia media, sono ormai quasi tutti muniti di display con refresh rate da 90 Hz in su – Apple, ad oggi, è l’unica a proporre ancora top di gamma con pannelli a 60 Hz -, ma una nuova tecnologia sviluppata dall’azienda CSOT potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Refresh dinamico da 30 a 120 Hz

China Star Optoelectronics Technology (CSOT), sussidiaria di TCL, ha infatti in sviluppo un particolare display a risoluzione 2340 x 1080 pixel con refresh rate dinamico; tramite esso il pannello può modulare automaticamente il refresh rate da 30 a 120 Hz. Secondo quanto annunciato da CSOT, il refresh rate a 30 Hz è perfetto durante la visualizzazione di immagini statiche, la lettura di contenuti web e in generale quando l’utente non sta attivamente utilizzando il terminale, permettendo di risparmiare fino al 18% di batteria.

Di contro, il refresh rate a 120 Hz entra in funzione durante la visione di video, film, il gaming e in generale quando lo smartphone è utilizzato per la visione di contenuti che richiedono l’alto livello di refresh. Il campionamento a 240 Hz durante l’utilizzo dello smartphone permetterà inoltre di mitigare gli effetti di motion blur e di trailing.

Il display è appena entrato in fase di produzione di massa e dovrebbe essere lanciato molto presto.