Le smart campaign sembrano essere il focus della Google Marketing Live, la conferenza annuale che la compagnia tiene ogni estate per presentare le nuove funzionalità per quanto riguarda la pubblicizzazione sulla piattaforma. La prima nuova funzione ad essere presentata quest’anno è proprio quella delle smart campaign, pensata per le piccole e medie imprese.

Questa soluzione consiste nell’introduzione di segnaposti di forma quadrata all’interno di Google Maps che andranno a segnalare proprio le attività che hanno deciso di avvalersi di questa modalità pubblicitaria.

In questo modo è possibile organizzare le proprie campagne di advertising in pochi minuti e personalizzarle a seconda della propria disponibilità economica, senza bisogno di conoscenze specifiche riguardo a questo argomento.

I segnaposto quadrati mettono in evidenza l’attività da pubblicizzare direttamente su Google Maps in modo tale da intercettare il target potenziale mentre cerca indicazioni stradali o punti di interesse nella città. È importante specificare che la forma quadrata è pensata appositamente per rendere i segnaposti facilmente distinguibili dagli altri già presenti su Maps e che Google ha garantito una totale gratuità del servizio fino a settembre 2020.

Smart Campaign: le funzionalità

Altre funzionalità degne di nota di questa nuova feature di Google è la possibilità di controllare lo stato e le performance delle campagne pubblicitarie intelligenti direttamente dalla piattaforma digitando la query “Google Ads” o “I miei annunci”. È inoltre possibile inserire una parola chiave all’interno della campagna per favorirne l’indicizzazione.

È possibile registrarsi e pubblicare le inserzioni pubblicitarie direttamente dall’applicazione mobile di Ads in download per Android e iOS. Una procedura semplificata accessibile per ora solo in Italia, Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Giappone. Per gli altri paesi dovremo aspettare.