I vari smartwatch di Samsung sono tra le migliori opzioni per gli utenti Android ma richiedono l’installazione di diverse app perchè funzionino al meglio con dispositivi di altri produttori, inclusa Samsung Pay.

Ebbene, pare che il colosso coreano stia invitando gli utenti ad effettuare il sideload dell’APK di questa applicazione da Galaxy Wearable, infrangendo così una delle regole del Google Play Store, ossia la sezione 4.5 del Google Play Developer Distribution Agreement (secondo cui un’app non può installare altre applicazioni al di fuori dallo Store).

A segnalare tale novità è stato Max Weinbach su Twitter:

The Samsung Galaxy Watch Active2 Plugin app does not have Samsung Pay Plugin as part of the apk and does not sign the app. It, instead, downloads a fully built and signed apk off AWS then prompts the user to install it.

This action breaks Google Play TOS. pic.twitter.com/VOmnUrMtlT

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 9, 2020