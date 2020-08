Samsung Galaxy Z Fold 2 sarà presentato ufficialmente domani con il secondo Galaxy Unpacked 2020 di quest’anno (potete seguire con noi l’evento in diretta), ma grazie al solito Evan Blass possiamo mostrarvi il design del pieghevole con qualche ora di anticipo e ad alta risoluzione.

Ecco Samsung Galaxy Z Fold 2 a poche ore dalla presentazione

Samsung Galaxy Z Fold 2 sarà uno dei protagonisti dell’evento di domani (che si terrà in streaming a causa del coronavirus) insieme a Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live. Nell’attesa di scoprire tutte queste novità dal mondo Samsung, possiamo già dare uno sguardo al pieghevole in tutta la sua bellezza grazie a una galleria di immagini ad alta risoluzione.

Ci aspettiamo molti miglioramenti rispetto alla precedente generazione, e in effetti le parole dello stesso Evan Blass sembrano suggerire che sarà proprio così (“I feel sorry for first-gen Fold customers given how much better the new one is“). Per il momento ci dobbiamo “accontentare” delle immagini di @evleaks, che ci mostrano Samsung Galaxy Z Fold 2 nelle colorazioni Black e Brown.

Previous Next Fullscreen

Per conoscere tutti i dettagli sulle caratteristiche tecniche e le funzionalità di Samsung Galaxy Z Fold 2, e per le conferme ufficiali del caso, non ci resta che aspettare qualche ora: appuntamento alle ore 16:00 di domani, mercoledì 5 agosto 2020.

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy Z Flip