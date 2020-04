Microsoft e Samsung lavorano a braccetto da ormai diversi anni. Le applicazioni del colosso di Redmond sono pre-installate sugli smartphone Samsung, mentre il lavoro fra i team di sviluppo delle due realtà rende sempre più facile gestire ed operare importanti operazioni fra Windows 10 e gli smartphone Samsung. In queste ore, a rimarcare il fruttuoso lavoro di partnership fra i due colossi, Microsoft annuncia un importante funzione: il drag & drop di file fra smartphone Samsung e PC con Windows 10.

Drag & drop con Windows 10

Dopo avervi parlato del supporto al copia e incolla fra la gamma Samsung Galaxy S20 e Windows 10, l’arrivo del drag & drop amplifica di molto la qualità del lavoro che è possibile svolgere possedendo uno smartphone Samsung e un PC con l’ultima versione dell’OS sviluppato da Microsoft. L’azienda statunitense dichiara che sono supportati tutti i tipi di file e che si basa sull’ultima versione dell’applicazione Microsoft Your Phone.

Il drag & drop necessità dell’ultima dell’applicazione Link To Windows 1.5 o superiore (link in calce alla news) e dell’ultima versione insider di Windows 10. Ovviamente non è richiesta la presenza di una connessione via cavo fra lo smartphone e il PC, ma che entrambi siano sotto la stessa rete Wi-Fi.

Limitazioni e primo utilizzo

Il supporto è valido per tutti gli smartphone Samsung serie Galaxy. Per effettuare il drag & drop da PC, basta semplicemente aprire l’applicazione Microsoft Your Phone, navigare nell’applicazione Galleria o per la gestione dei file e da qui iniziare a trasferire i file di proprio interesse – attenzione: ridurre ad icona la finestra dell’app causa il blocco del trasferimento dei file.

Nel caso in cui si voglia trasferire file dal PC verso uno smartphone Samsung serie Galaxy, bisogna selezionare i file e trascinarli nell’app Microsoft Your Phone. Qui il cursore del mouse mostrerà il testo “Copia” quando sarà possibile copiare – appunto – i file all’interno dello smartphone. Questi saranno trasferiti all’interno della cartella Download dello smartphone. Attualmente il supporto al trasferimento dei file è limitato ad un massimo di 100 file per volta ed ognuno di essi non dev’essere più pesante di 512 MB.

La funzione dovrebbe essere già disponibile già da adesso al badge del Play Store qui in basso; in caso contrario potete scaricare l’APK qui in basso.

APK Link To Windows

APK Microsoft Your Phone