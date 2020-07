Da tempo si susseguono “voci” secondo cui Samsung è alla ricerca di un nuovo fornitore di display OLED da usare sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 e tra le aziende interessate è stata segnalata anche BOE.

Pare, tuttavia, che non sarà quest’ultima a fornire a Samsung i pannelli da implementare nella sua prossima serie di smartphone top di gamma.

BOE non fornirà i pannelli per Samsung Galaxy S21

Stando ad un nuovo report, infatti, il colosso coreano era in trattativa con BOE per i pannelli OLED e il produttore cinese aveva anche inviato dei campioni ma pare che la qualità non fosse all’altezza degli standard di Samsung.

Sempre secondo tale report, nonostante il rifiuto del colosso coreano BOE avrebbe deciso di continuare a lavorare duramente al fine di divenire uno dei fornitori del produttore di smartphone più importante al mondo.

Ricordiamo che BOE è uno dei principali produttori di pannelli LCD e l’azienda sta ora cercando di espandersi anche nel mercato dei pannelli OLED, provando a divenire uno dei fornitori di colossi come Samsung ed Apple.

Sulla serie Samsung Galaxy S21, pertanto, dovremmo trovare i pannelli OLED di Samsung Display, cosa di cui tanti utenti di certo non si lamenteranno.