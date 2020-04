La serie Samsung Galaxy S20 è disponibile sul mercato soltanto da pochi mesi ma già si pensa a quella che il produttore coreano lancerà il prossimo anno, ossia la gamma Samsung Galaxy S21, per la quale potrebbero esservi alcune importanti novità.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso asiatico potrebbe decidere di utilizzare gli schermi OLED realizzati da BOE e non quelli di Samsung Display e ciò anche per gli smartphone della famiglia Samsung Galaxy A.

BOE potrebbe fornire i display di Samsung Galaxy S21 e A91

Pare che Samsung abbia già ordinato a BOE un pannello OLED flessibile da 6,67 pollici per il Samsung Galaxy S21 e uno sempre di questa dimensione per il Samsung Galaxy A91 (con risoluzione Full HD+).

Ricordiamo che BOE è il più grande fornitore di pannelli LCD al mondo e, attraverso continui investimenti, punta a competere con Samsung Display nel mercato degli smartphone OLED (al momento si colloca in terza posizione, dietro LG).

E BOE dovrebbe essere anche l’azienda scelta da Apple per la fornitura degli schermi per alcune delle versioni di iPhone 12, smartphone che sarà lanciato nella parte finale di quest’anno e che dovrebbe permettere al produttore cinese di conquistare nuove quote del mercato dei display mobile.

