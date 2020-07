Nelle ultime settimane si sono susseguite varie “voci” secondo cui il prossimo processore top di gamma di Qualcomm, ossia lo Snapdragon 875, sarà molto più costoso dell’attuale modello e ciò, ovviamente, avrebbe effetti sul prezzo definitivo degli smartphone che lo adotteranno.

Ebbene, se le indiscrezioni iniziali parlavano di un aumento di circa 100 dollari (ossia da 150 dollari a 250 dollari), le ultime abbassano un po’ l’asticella: stando a quanto rivelato da Ice Universe, infatti, Qualcomm Snapdragon 875 dovrebbe avere un costo di 22o dollari.

Samsung Galaxy S21 potrebbe abbandonare Qualcomm

Come dicevamo, un tale aumento di prezzo finisce con andare ad influire su quello di listino degli smartphone che useranno Qualcomm Snapdragon 875 e per tale motivo Samsung sta valutando altre opzioni per la serie Samsung Galaxy S21 ( o Galaxy S30).

Nelle scorse ore da un leaker è arrivata una “dritta” su quelle che potrebbero essere le decisioni del colosso coreano: a dire di Your favorite Chun is back, infatti, tutte le varianti della serie Samsung Galaxy S21 useranno una CPU Samsung Exynos 1000.

Tale soluzione permetterebbe di evitare importanti aumenti di prezzo dei prossimi smartphone top di gamma di Samsung. Resta da capire se chi fino a questo momento ha potuto contare sulla variante Snapdragon si “accontenterà” di quella Exynos.