Come vi avevamo comunicato qualche giorno fa a seguito del leak dei render di Samsung Galaxy S2o+ e Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition, in queste ore arriva la conferma ufficiale del lancio direttamente da parte del colosso sud coreano. Da oggi, 15 giugno 2020, i fan del famoso gruppo pop BTS potranno acquistare lo smartphone e le cuffie true wireless di fascia alta nella particolare variante Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition.

Smartphone e cuffie TWS BTS Edition

Non è la prima volta che Samsung stuzzica l’interesse del pubblico con un prodotto nato dalla collaborazione con un gruppo pop famoso. Alcuni mesi fa presentò Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ Jennie Red per sfruttare la grande popolarità delle Blackpink, un gruppo di cantanti pop piuttosto famoso in Corea.

Come per la versione “Jennie Red”, anche Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ BTS Editions sono disponibili nella variante 5G e LTE. L’hardware dei dispositivi non cambia di una virgola rispetto i modelli attualmente presenti in circolazione dal lancio ufficiale, ma presentano invece personalizzazioni grafiche a livello della UI con temi ispirati alla band.

Inoltre, direttamente all’interno della confezione, sono stati inseriti anche una serie di adesivi per personalizzare il proprio dispositivo e diverse foto che riprendono il gruppo al completo. Come sottolineato da Stephanie Choi, Vice Presidente e responsabile del team marketing di Samsung, “Galaxy S20+ e Galaxy Buds+ BTS Edition sono il risultato di una collaborazione tra BTS, i cui membri diffondono messaggi di amore e armonia attraverso la musica, e Samsung, che sta creando un futuro migliore con innovazioni significative“.

I fan interessati a questa particolare variante di Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Buds+ possono pre-ordinare i modelli da oggi, 15 giugno 2020, esclusivamente su Weverse. Poi, dal prossimo 19 giugno 2020, i modelli saranno disponibili in pre-ordine anche tramite il sito samsung.com.