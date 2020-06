Torniamo nuovamente ad occuparci di Samsung Galaxy Note 20+ e della sua fotocamera posteriore. Come sappiamo i top di gamma di Samsung sono sempre equipaggiati con sensori di altissimo livello, e sembrerebbe che il fratello maggiore di Samsung Galaxy Note 20 non sarà da meno. Come avevamo visto qualche giorno fa in questa news, quest’oggi un inedito rumor di Ice Universe ci permette di scoprire la probabile configurazione della fotocamera di Samsung Galaxy Note 20+.

108 MP e zoom 50x su Galaxy Note 20+

Infatti, secondo quanto indicato dal leaker su Weibo, il sensore principale dello smartphone potrebbe essere affidato ad una lente da 108 MP mentre il sensore ToF (Time of Flight) verrà molto probabilmente rimpiazzato da un sensore laser per assistere il modulo principale in scatti rapidi e a fuoco.

Il sensore da 108 MP dovrebbe essere Samsung Bright HM1 da 1/1.33″ – lo stesso presente su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G -, mentre dovrebbero trovare posto un sensore ultra grandangolare ISOCELL Fast 2L3 da 12 MP 1/2.55″ con PDAF, mentre il sensore periscopico da 13 MP Samsung Slim 3M5 da 1/3.4″ dovrebbe garantire uno zoom massimo di 50x e non 100x come invece disponibile su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Non ci sono novità invece per quanto riguarda l’eventuale presenza del processore Exynos 992 atteso sulla gamma Samsung Galaxy Note 20, mentre il lancio ufficiale dei due terminali è atteso per il prossimo Q3 2020.